© Jenifer : la chanteuse va changer de nom, elle ne va plus s'appeler comme ça

C’est officiel, l’identité de Jenifer va désormais être appelée d’une toute autre manière ! On vous raconte tout dans cet article !

Lors de ses premières apparitions sur l’écran, elle se faisait appeler Jenifer Yaël Juliette Dadouche-Bartoli. Ainsi, sa carrière d’artiste a commencé en 2001, lorsqu’elle a remporté la victoire au sein de la Star Academy. Aujourd’hui, elle a donc décidé d’adopter une toute nouvelle identité !

Jenifer multiplie les succès dans le showbiz !

Après son passage dans la Star Academy, Jenifer a carrément changé de vie ! Elle est passée d’une simple passionnée de la musique en une icône de la culture française. Il faut donc dire que son talent est parmi les meilleurs de sa génération !

Entre autres, Jenifer a participé au moins 19 fois dans la troupe des Enfoirés. Cette fois-ci, elle a interprété pas moins de 131 titres et plus d’une dizaine de sketchs ! Elle a également fait un passage dans l’émission The Voice en tant que coach. En effet, son cursus est assez éblouissant.

L’année dernière, Jenifer a sorti son dernier album intitulé N°9. Bien entendu, le succès a immédiatement été au rendez-vous. D’ailleurs, la chanteuse envisage même une tournée dans toute la France en vue de promouvoir sa dernière œuvre. Évidemment, les fans ont tous hâte de la retrouver sur scène ! À lire Cette mère vend le lit de sa fille, l’acheteur découvre l’impensable 3 jours plus tard

Du côté familial, la chanteuse vit actuellement avec ses trois garçons Aaron, Joseph et le petit dernier Juvanni. Elle est bien loin de l’époque où elle était une jeune fille innocente et pleine d’espoirs. Aujourd’hui, elle mène une vie très épanouie qui fait envier de nombreuses personnes.

À part le nom, la personnalité de l’artiste reste inchangée !

En 2019, Jenifer a accepté la demande en mariage d’Ambroise Fieschi. Ce dernier est d’ailleurs le père de son dernier enfant Juvanni, né en 2021.La tribu vit actuellement en Corse, sur l’île de Beauté. Cet événement a également poussé la chanteuse à changer de nom.

Interrogée au sein du programme L’Hebdo de la musique, Jenifer confesse sa décision ! Nos confrères du magazine Closer ont même mené leur enquête. L’artiste ne porte plus son ancien nom de jeune fille ! Elle s’est entièrement dévouée à son nouveau mari.

Ainsi, l’interprète de « Sauve qui aime » se fait désormais appeler Jenifer Fieschi, au lieu de Bartoli. Ses papiers d’identité ont déjà été modifiés en ce sens ! Heureusement que cela n’affecte en rien l’affection de ses admirateurs.

L’emploi du temps de la mère de famille est sûrement très chargé en ce moment. Entre les représentations et le fait de s’occuper de ses enfants, elle doit être débordée. Mais il n’en est rien ! Elle trouve toujours un peu de temps pour se consacrer aux échanges avec ses fans. À lire Françoise Hardy en fin de vie : l’héritage étonnant pour son fils Thomas Dutronc révélé

Jenifer reste réaliste dans sa vie de famille !

Jenifer n’aime pas trop parler des détails concernant sa famille. Ses déclarations concernant sa vie privée remontent en octobre 2022. Sur les réseaux sociaux, elle a publié : « On est un peu des phénix, dans ma famille. On renaît toujours de nos cendres ».

Elle ajoute ensuite : « Comme tout le monde, j’ai connu des moments moins joyeux, des épreuves compliquées à vivre. Des amours, des désamours. Des épreuves de la vie comme chacun peut en connaître ».