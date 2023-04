© Évelyne Dhéliat : son combat contre le cancer dévoilé

Depuis son diagnostic du cancer, Évelyne Dhéliat a gardé sa vie privée pour elle seule. Mais elle a récemment changé d’avis en regardant ce qui se passe pour les autres personnes. Ainsi, elle est devenue une figure phare de la lutte contre cette maladie mortelle. Voici comment elle a commencé ce nouveau projet !

Évelyne Dhéliat : « C’est dans ce sens que je le fais » !

Au début de sa lutte contre le cancer, Évelyne Dhéliat a préféré rester discrète sur son état de santé. Peut-être est-ce sa façon à elle de mieux se préparer. Il faut dire que le processus de guérison n’a pas du tout été facile !

Mais aujourd’hui, tout est bien qui finit bien pour Évelyne Dhéliat. Si bien qu’elle a décidé de militer en faveur de ceux qui sont dans le même cas. C’est ainsi que sa carrière en tant que patronne de l’association Ruban rose est née !

Interrogée par les journalistes de chez LCI, Évelyne Dhéliat déclare : « J’ai dit oui tout de suite pour une raison. À lire Évelyne Dhéliat, la miss météo de TF1 condamnée, Myriam Seurat la remplace

J’avais entendu des médecins et des spécialistes dire que quand certaines personnes ont une certaine notoriété et en parlent, ça aide les gens et ça permet de déclencher des prises de conscience ».

Elle ajoute ensuite : « Et bien sûr moi-même qui ait été touchée par cette maladie, quand je suis revenue à l’antenne, quand j’ai enlevé ma perruque, les gens m’ont dit : ‘On vous a suivie.’ Et cela c’est très important, c’est dans ce sens-là que je le fais ».

La star raconte comment elle a vécu la maladie !

Avant de renouer les liens avec la santé physique, Évelyne Dhéliat a dû réaliser de gros efforts. Mais au lieu de faire comme les autres célébrités, elle adopte un tout autre comportement. En effet, des stars comme Florent Pagny et bien d’autres font de la maladie un levier pour propulser leur carrière.

Évelyne Dhéliat, quant à elle, souffre grandement de la situation. D’après ses dires : « C’est quelque chose de très violent. (…)

Il y a le choc quand on vous l’annonce. Alors c’est vrai que j’étais un personnage public et que ça je trouvais que ça faisait partie de ma vie privée ». À lire Jenifer : la chanteuse va changer de nom, elle ne va plus s’appeler comme ça

Et elle rajoute encore une couche en disant : « je ne voulais pas faire subir aux autres les problèmes que j’avais.

Donc j’avais été très discrète à ce moment-là, mais je m’aperçois, et surtout par rapport au corps médical, que d’en parler c’est hyper important et c’est pour ça que je le fais, vraiment ».

À en croire ses dires, Évelyne Dhéliat est bien décidée à avoir des résultats satisfaisants dans son nouveau projet.

D’autant plus qu’elle milite pour une noble cause ! Il ne serait pas surprenant que d’autres célébrités viennent l’aider dans sa tâche.

Évelyne Dhéliat sensibilise les gens sur l’importance du dépistage !

Évelyne Dhéliat a eu la chance d’un traitement à temps pour son cancer. Mais pour la plupart des gens, la maladie survient au moment où ils s’y attendent le moins. Voilà pourquoi la présentatrice télé insiste sur le caractère essentiel du dépistage.

D’autre part, les scientifiques ont déjà publié un constat assez étonnant. Selon le communiqué : « 90% des cancers du sein sont guéris avec un dépistage précoce. Donc tous les deux ans, à partir de cinquante ans, il faut se faire dépister ».