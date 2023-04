© Nawell Madani "brûlée au 3e degré" : ce terrible accident domestique qui a viré au drame

Derrière la mine joyeuse et épanouie de Nawell Madani se trouve une femme qui a traversé beaucoup d’épreuves. Au micro de l’émission Legend, l’humoriste se livre sur un incident qui a bouleversé son enfance. Heureusement qu’elle en est sortie un peu plus forte !

Feed-back sur les débuts de Nawell Madani !

Nawell Madani incarne sûrement le rêve de toute personne voulant devenir une célébrité. Il faut dire qu’elle a utilisé ses nombreux talents pour y arriver !

Aujourd’hui, elle est à la fois scénariste, réalisatrice et humoriste. Autant dire qu’elle se sent à l’aise devant comme derrière les caméras.

Mais sa carrière n'a pas toujours été aussi pleine de succès ! Face à Guillaume Pley, Nawell Madani se livre sur la manière dont elle a commencé. Au début, elle voulait satisfaire son envie de réaliser son rêve américain. Une fois lancée, elle reviendrait en France pour tout peaufiner.

D’après ses dires : « Je rêve des États-Unis, mais je fais un stop à Paris. J’avais goûté aux États-Unis, j’étais partie là-bas à l’âge de 19 ans, à New York et j’ai rencontré du monde. J’avais fait une audition pour Christina Aguilera, pour Janet, les gens étaient venus du Japon ».

Mais les plans de Nawell Madani ont rapidement été modifiés. Toujours d’après elle : « Mais je me suis dit Paris, pour me perfectionner, pour devenir intermittente, gagner ma vie avec ça, puis partir aux États-Unis ».

La réalisatrice se retrouve avec : « Une petite coupe de moine » !

Bien des gens se tournent vers le mauvais côté après une expérience traumatisante. Il y en a qui sont carrément devenu des renégats de la société.

Mais pour Nawell Madani, l’histoire a pris un autre revirement ! Elle a su trouver la force de surpasser sa mauvaise passe !

L'histoire se passe quand elle avait environ 2 ans et demi. Au sein de l'émission « Legend », Nawell Madani raconte comment elle a subi des blessures assez profondes. Dans un premier temps, la compagne de Djebril Zonga raconte : « J'ai été brûlée au 3e degré ».

Elle livre ensuite plus de détails en disant : « Je n’avais pas de cheveux. J’avais une petite coupe de moine et du coup, on m’appelait Clash cop, en Belgique ça veut dire “chauve“ ou “tête de fesse“, les petits m’appelaient comme ça ».

La mésaventure est survenue alors qu’elle jouait près d’une friteuse. Dans un moment d’inadvertance, tout le contenu de la friteuse s’est renversé sur elle !

On ne peut qu’imaginer la panique de ses parents. Néanmoins, tout est bien qui finit bien pour Nawell Madani. Mieux, elle a appris une précieuse leçon qu’elle applique avec sa petite fille !

Nawell Madani : Une mère de famille très épanouie !

D’emblée, Nawell Madani explique alors le revirement de situation dans sa carrière en disant : « J’ai rencontré un keumé.

Un gros problème dans ma life. Il m’a niqué tous mes plans, tous mes projets sont partis en cacahuète ». Néanmoins, elle ne regrette rien !

Aujourd’hui, la mère de famille possède une carrière bien remplie ! D’ailleurs, sa nouvelle série intitulée « Jusqu’ici tout va bien » est déjà très prisée. En même temps, l’humoriste n’oublie pas de passer de merveilleux moments avec sa petite fille.