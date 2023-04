© Jean-Luc Reichmann se confie sur sa sœur handicapée, ses nouvelles confidences

Jean-Luc Reichmann a fait de grandes confidences sur sa sœur handicapée. On vous révèle les détails dans cet article !

Jean-Luc Reichmann s’est toujours battu pour les causes justes. Il ne cesse d’ailleurs de militer pour de nombreux cas. Récemment interviewé par nos confrères de Yahoo, ce dernier a fait une véritable tirade pour un fait qui lui tient à cœur. On vous en parle plus en détails dans cet article !

Jean-Luc Reichmann : Une sœur handicapée

Cela fait plusieurs années maintenant que Jean-Luc Reichmann a dévoilé le fait que sa sœur avait une vie difficile. Rappelons que cette dernière souffre de surdité.

Un fait qui pousse l’animateur de Les 12 coups de midi à prendre particulièrement soin d’elle. Ce dernier se bat d’ailleurs pour les personnes souffrant de ce type d’handicap.

« Battons-nous pour les autres et arrêtons de penser qu'à notre gueule » a-t-il d'ailleurs fait part lors de son dernier interview. En effet, Jean-Luc Reichmann estime qu'il est important d'accepter chacun comme il est.

D'autant plus que les personnes souffrant d'handicap méritent une inclusion complète à notre société. C'est même l'une des batailles pour lesquelles il est particulièrement impliqué. L'acteur de Léo Matteï ne cesse de faire de nouvelles actions dans ce sens.

D’autant plus que les personnes souffrant d’handicap méritent une inclusion complète à notre société. C’est même l’une des batailles pour lesquelles il est particulièrement impliqué. L’acteur de Léo Matteï ne cesse de faire de nouvelles actions dans ce sens.

« Elle n’a pas de voix donc je suis obligée d’ouvrir la mienne » a également dévoilé Jean-Luc Reichmann. C’est d’ailleurs par rapport à son timbre que ce dernier a fait une révélation surprenante ! En effet, il n’aurait pas toujours parlé de la manière que nous connaissons actuellement.

« Elle était terrorisée » !

Mais avant de parler de ce grand changement dans sa carrière, Jean-Luc Reichmann est revenu sur le passé de Marie-Laure. En effet, sa sœur n’a pas toujours vécu sa surdité facilement. C’est d’ailleurs un combat quotidien pour lequel il a été très présent.

Jean-Luc Reichmann confie d’ailleurs qu’il l’avait aidé à avoir ses petites habitudes. L’une d’entre elles l’avait d’ailleurs beaucoup marqué. Il s’agit du passage chez le boulanger qui n’a pas toujours été facile pour Marie-Laure.

Les premières fois avaient traumatisées la sœur de Jean-Luc Reichmann. Ce dernier confie notamment que : « elle y va et reviens en pleurs ».

Et pour cause, le boulanger ne comprenait pas ce qu’elle demandait. De quoi mettre la petite fille de huit ans dans tous ses états à l’époque !

« Elle était terrorisée » avait ainsi fait part l’animateur de TF1. Cela ne l’a pourtant pas empêché de continuer à s’y habituer. Et désormais, Marie-Laure a fait beaucoup de chemin. Avec le temps, la petite fille a pu surmonté les obstacles de son handicap.

Jean-Luc Reichmann : Un changement de taille dans sa carrière !

Jean-Luc Reichmann a fait ses débuts à la radio. Et bien sûr, sa sœur fait partie de ses plus grands fans.

Malheureusement, son handicap ne lui permettait pas réellement de profiter de ses émissions. L’animateur a d’ailleurs essayé de s’écouter avec des bouchons pour vivre la même expérience qu’elle.

C’est ainsi qu’il a décidé de prendre le ton adapté pour que tout le monde puisse l’entendre facilement. Et les essais pour avoir un timbre plus profond n’ont pas été faciles.

Néanmoins, il arrive désormais à avoir le ton approprié. Jean-Luc Reichmann se serait également battu pour le sous-titrage des émissions. Une action qui ne sera pas passée inaperçue !