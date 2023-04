© Anne-Claire Coudray confirme son départ du JT sur TF1, son message d’au revoir très discret

Comme tous les week-ends, Anne-Claire Coudray est à la tête du journal de 20h de TF1. Mais cette fois, elle s’adresse à ses fans de manière assez explicite. En effet, elle ne sera plus à la tête de ce JT à partir de maintenant. Est-ce définitif ? Qui va la remplacer ? On répond à toutes vos questions !

Anne-Claire Coudray : Son dernier numéro sur le journal de TF1 !

Lors de cette soirée du 23 avril 2023, Anne-Claire Coudray commence son numéro avec des faits survenus au Soudan. La journaliste évoque le fait que les ressortissants Français sur place sont désormais hors de danger. Toutefois, la guerre dans ce pays ne semble pas s’arrêter !

Par la suite, Anne-Claire Coudray parle d’un fait assez navrant apparu à Mayotte. Sur l’île, on a pu apercevoir des milliers de personnes se faire expulser. En réalité, il s’agit de migrants illégalement arrivés sur place. Les policiers se sont empressés de les renvoyer d’où ils viennent !

Comme toujours, le 20h de TF1 fournit son analyse sur la conjoncture économique en France. Lors de cette édition, la présentatrice a explicité la gravité de la situation, notamment avec l’inflation en constante hausse. Les grandes marques pourraient ainsi céder leur place dans les supermarchés. À lire Après son apparition au JT de TF1 sans soutien-gorge, Anne-Claire Coudray s’explique enfin

L’événement majeur de ce JT est survenu à la toute fin du numéro ! En effet, Anne-Claire Coudray annonce officiellement qu’elle va s’en aller. Par ailleurs, elle détaille comment le prochain 20h de TF1 va se passer. Découvrez tout dans la suite de cet article !

Qui va donc présenter le JT de TF1 ?

Pour l’heure, personne ne connaît la véritable raison derrière ce départ d’Anne-Claire Coudray. Peut-être que sa récente méprise concernant un certain Hervé Renard y est pour quelque chose. Néanmoins, il existe une autre explication plus plausible ! Il s’agit des vacances de Pâques.

Chaque année, les présentateurs phares de TF1 et de France 2 s’éloignent des projecteurs lors de cette période de l’année. C’est l’occasion pour eux de se ressourcer afin de revenir encore plus motivés. Et Anne-Claire Coudray ne déroge pas à cette règle.

Ceux qui déplorent le départ d’Anne-Claire Coudray peuvent ainsi se réjouir ! Le départ de la présentatrice du journal n’est en aucun cas définitif. D’ailleurs, elle devrait être de retour à l’antenne après les vacances scolaires. Espérons qu’elle puisse profiter pleinement de cet instant de répit !

D’autre part, la présentatrice télévisée fournit le nom de celui qui va la remplacer. Comme on s’y attendait tous, il s’agit de son joker Audrey Crespo-Mara. Cette dernière sera à l’antenne à partir du 28 avril 2023. Anne-Claire, quant à elle, déclare : « Très belle soirée à vous et à bientôt ». À lire Florent Pagny : le chanteur dévoile avoir eu une expérience homosexuelle

Anne-Claire Coudray serait-elle en baisse de performance ?

Le dernier numéro d’Anne-Claire Coudray a enregistré une légère baisse de 0,9 point. En effet, le numéro de ce dimanche a attiré près de 5,77 millions de spectateurs. Pour un public âgé de quatre ans et plus, ce chiffre correspond à environ 28,5% de part de marché.

La première chaîne est toujours en tête de liste des meilleures audiences. Le frontal de Laurent Delahousse a effectivement obtenu 4,61 millions d’auditeurs. Pour le même type de public, France 2 obtient alors 23% de part de marché.