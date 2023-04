© Florent Pagny victime d’une récidive de son cancer, la mauvaise nouvelle est tombée

La nouvelle vient de tomber ce début d’avril 2023 ! Florent Pagny n’a pas encore totalement vaincu le cancer. L’artiste est même victime d’une rechute ! Emmanuelle Cosso, sa co-autrice, fait le point sur ce qu’il lui arrive !

Florent Pagny : Son retour sur scène est semé d’embûches !

Le programme de Florent Pagny pour cette année semble être assez chargé ! En avril dernier, il avait annoncé vouloir retrouver son public sur scène. D’ailleurs, ses proches déclarent qu’il va de mieux en mieux. Le public s’impatiente de son retour vu qu’il a dû interrompre sa tournée prévue en 2022.

D’autre part, Florent Pagny vient également de dévoiler son récit autobiographique. Cette œuvre, intitulée « Pagny par Florent », est le fruit d’une collaboration avec Emmanuelle Cosso. Cette dernière a quand même révélé quelque chose d’assez surprenant !

En interview exclusive sur Sept à Huit, la co-autrice déclare : « La rémission, ce n'est pas pour tout de suite ». Quelques jours plus tard, Florent Pagny annonce que le cancer est revenu sur ses pas. Toutefois, il rassure ses fans en disant que ce n'est plus aussi grave qu'avant.

Toujours selon Emmanuelle Cosso : « Il est hyper bon élève, et il supporte bien le traitement. À la fois la chimio pure et dure […] à la fois l’immunothérapie quand c’est le moment, et également des médecines douces ». Le dénouement de cette histoire de cancer devrait donc bientôt survenir.

Emmanuelle Cosso : « Jusqu’au bout il a été impeccable » !

Face à Audrey Crespo-Mara, Emmanuelle Cosso livre toutes les informations concernant Florent Pagny. Elle est d’abord revenue sur le précédent combat de l’artiste. D’après elle, l’interprète de Savoir aimer a minutieusement suivi les procédures nécessaires en vue de guérir rapidement.

La co-autrice de Florent Pagny déclare : « Il a subi un très lourd traitement de chimio, de radiothérapie, et jusqu’au bout il a été impeccable. À l’issue de ce traitement, il n’avait plus du tout de tumeur ». Le genre de nouvelle qui peut redonner le sourire aux fans !

Par la suite, elle ajoute : « Il a enchaîné avec l’immunothérapie. Après avoir été bloqué dans un hôpital pendant des mois et des mois, il avait tellement besoin de l’autre partie de sa vie ». D’autant plus que ses difficultés financières l’obligent à vivre ailleurs !

Pressé de retrouver sa moitié, Florent Pagny lui a dit : « Il faut que j'aille prendre l'air maintenant ». Ainsi, il se rend en Argentine, dans son autre résidence familiale. Mais arrivé sur place, l'artiste doit faire face à une mauvaise nouvelle. Des symptômes assez inquiétants refont surface !

Florent Pagny veut en finir coûte que coûte !

Décidément, le cancer donne du fil à retordre àFlorent Pagny ! Il a dû suivre un autre traitement non moins ardu. D’après Emmanuelle Cosso : « C’est un traitement compliqué à faire voyager […] Malheureusement, il y a eu un ganglion, qui s’est mis à fixer ».

Néanmoins, le partenaire d’Azucena ne veut plus retomber dans ce cycle infernal de traitements médicaux. Le 2 avril 2023 face à Laurent Delahousse, il avoue : « Je ne ferai pas deux fois la même bêtise ».