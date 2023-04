« J’ai failli me tirer une balle », Jean-Luc Reichmann sans détour sur cette période compliquée de sa vie

L’histoire de Jean-Luc Reichmann confirme le fait qu’il ne faut pas se fier aux apparences ! Avant d’être publiquement reconnu, il a eu ses instants de désespoir. Face à Louise Aubery, il raconte comment il a vécu ce qu’il appelle « l’une des périodes les plus compliquées » de sa vie.

Jean-Luc Reichmann fait face à la pire défaite de sa vie !

Bien avant d’être l’animateur préféré des français, Jean-Luc Reichmann a eu son lot d’épreuves dans la vie. Quand il avait 20 ans, il a plaqué ses études et s’est converti en un guide accompagnateur. Après s’être amusé durant 2 ans, il a de nouveau fait face à la réalité.

Étant sans emploi, Jean-Luc Reichmann se lance dans les « radios libres ». Après avoir établi un certain réseau, il trouve finalement l’opportunité d’intégrer l’équipe NRJ Toulouse. Son émission gravit petit à petit les échelons et se transforme finalement en Fun Radio.

Jean-Luc Reichmann multiplie les succès, non sans des efforts considérables. D’après lui, il n’a dormi « que 3h par nuit ». Et pour le remercier, les dirigeants de chez NRJ Toulouse l’ont fait « tomber du fauteuil » ! Désespéré, il fait de nouveau appel à ses amis. À lire Jean-Luc Reichmann se confie sur sa sœur handicapée, ses nouvelles confidences

Toujours au sein du podcast InPower, l’animateur raconte : « j’ai un pote qui me dit “ah j’ai peut-être quelque chose pour toi“ et là commence l’une des périodes les plus compliquées de ma vie… […] Je fais 3h-6h du matin ! ».

L’animateur a tout lâché pour une meilleure carrière !

Quand le travail appelle, il faut se lever malgré la fatigue et le stress ! Jean-Luc Reichmann en a déjà fait l’expérience. Il entre rapidement dans un état d’anxiété aigu et ne sait pas encore comment s’en sortir. Il explique ce qu’il a vécu en disant : « Tu ne peux pas t’endormir parce que tu flippes de ne pas te réveiller ».

Ce n’est pas tout ! Jean-Luc Reichmann ajoute : « une fois que tu te barres à 6h tu ne peux plus te rendormir parce que le jour se lève et que la nuit commence… et ça ça a duré du mois de décembre au mois de juin, pendant plus de six mois ».

Pour finir, il raconte : « J’ai failli me tirer une balle quoi… parce qu’en plus je faisais ça pendant la semaine, et pour me faire plaisir il m’avait aussi donné le week-end, le matin de 6h à 9h ! ».

Visiblement, Jean-Luc Reichmann n’arrive pas à oublier sa jeunesse assez compliquée. Toutefois, cela a forgé son caractère et a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Espérons qu’il n’aura plus jamais à vivre quelque chose de ce genre ! À lire Jean-Luc Reichmann « déclaré mort sur la route », ce grave accident de moto dont a été victime l’animateur de TF1, Lorie la chanteuse elle aussi traumatisée

Jean-Luc Reichmann va-t-il bientôt se retirer ?

Ce n’est un secret pour personne, Jean-Luc Reichmann n’est plus à la fleur de l’âge. D’ailleurs, il a lui-même avoué qu’il entame sa 29e année en tant que présentateur télévisé ! Ainsi, un bon nombre d’internautes se demandent s’il ne devrait pas tirer sa révérence.

Néanmoins, le présentateur phare de TF1 est d’un tout autre avis ! D’après ses dires : « Je fais des choses qui me plaisent avec des gens qui me plaisent. J’ai un clown dans la tête et l’amour dans le cœur. Pourquoi ça s’arrêterait ? ».