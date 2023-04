© Karine Ferri et Yoann Gourcuff heureux : ce bébé miracle auquel ils ne croyaient plus

Karine Ferri et Yoann Gourcuff bénéficient d’un joli cadeau venant du ciel ! Tout porte à croire qu’ils vont avoir leur troisième enfant !

Depuis le début de leur relation en 2011, Karine Ferri et Yoann Gourcuff sont sur un petit nuage. La présentatrice télé est sur le point de réaliser un de ses plus grands rêves. En effet, le couple de célébrités va donner naissance à un troisième enfant !

Karine Ferri révèle ses objectifs dans la vie !

Karine Ferri et Yoann Gourcuff se sont dits Oui en 2019. Cet événement majeur est survenu quelques mois après la naissance de leur fille Claudia. Quelques années auparavant, ils avaient déjà eu leur premier enfant, Maël. Depuis, elle est devenue une mère de famille totalement comblée !

Cette succession d’événements heureux a tout changé dans le quotidien de Karine Ferri. Bien évidemment, elle accorde beaucoup de temps à ses bambins.

Néanmoins, ce n’est pas une raison pour elle de quitter les feux des projecteurs ! L’animatrice télévisée arrive à concilier sa carrière et son statut de mère de famille ! À lire Amel Bent (The Voice) stoppe sa carrière ? Ce n’est pas un simple coup de tête

En interview sur le quotidien Voici, Karine Ferri déclare qu’elle veut être entourée de plusieurs enfants dans sa vie. Mais elle a failli ne pas réaliser ce dessein ! L’ex-footballeur et sa compagne avaient perdu l’espoir d’avoir un autre enfant depuis quelque temps.

Pour l’heure, personne ne sait pourquoi l’ex-copine de Grégory Lemarchal a dit cela. Toutefois, les récentes nouvelles à propos d’elle sont plus encourageantes. D’après le magazine Voici, la présentatrice télé serait de nouveau enceinte. De plus, le tout-petit devrait arriver dans quelques semaines au plus tard !

« Elle est ravie. Tout va bien » !

Les fans de Karine Ferri et de Yoann Gourcuff savent à quel point ils restent discrets côté vie familiale. La dernière publication de l’animatrice télévisée remonte au 25 avril 2023. D’ailleurs, il s’agit d’une occasion spéciale, car c’était son anniversaire !

D’autre part, les vêtements qu’elle a mis ne laissent rien apparaître concernant sa grossesse. On dirait bien que Karine Ferri ne veut rien divulguer avant la naissance.

Mais son post du 20 avril l’a en quelque sorte trahie ! Elle n’a pas pu cacher son ventre, ni le fait qu’elle s’est rendue à un hôpital. À lire Florent Pagny victime d’une récidive de son cancer, la mauvaise nouvelle est tombée

Le quotidien Voici officialise alors la nouvelle ! Karine Ferri va de nouveau être maman au cours du mois de mai, soit dans quelques semaines. Néanmoins, ses proches veulent rassurer les fans du couple. En réalité, son passage dans l’hôpital Cochin était juste un « contrôle de routine avant l’accouchement ».

La personne proche de la brune ajoute ensuite : « Elle est ravie. Tout va bien ». Rien que ces déclarations sont des indices significatifs sur la future naissance ! Voilà une excellente nouvelle pour la famille, étant donné qu’il s’agit du rêve de l’animatrice.

Karine Ferri se lance dans le style oversize !

Karine Ferri est devenue une mère de famille depuis plus de sept ans déjà ! Néanmoins, elle n’oublie pas de se faire belle pour chaque occasion. Et ce, même si elle a un ventre assez arrondi. De plus, personne ne peut nier qu’elle a un très beau style.

Toujours lors de son anniversaire, l’animatrice a porté une superbe veste brillante et oversize ! Sa posture sur chaque cliché a été soigneusement étudiée afin de cacher son ventre. Bien évidemment, les fans se sont rués sur son compte afin de la féliciter.