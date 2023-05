© Patrick Sébastien : la très mauvaise nouvelle est tombée, vous ne le reverrez plus !

Patrick Sébastien tire sa révérence et il assume parfaitement son choix ! On vous en parle avec plus de détails !

Patrick Sébastien, qui est aujourd’hui âgé de 69 ans est loin d’être un inconnu du monde de la télé. La légende vivante en a pourtant conclu qu’il était l’heure d’arrêter après toute ces années. Il s’est récemment étalé sur le sujet et a avoué que mettre fin à sa carrière est un choix réaliste !

Patrick Sébastien : Plusieurs décennies dans le domaine de la télévision !

Si on devait décrire la carrière de Patrick Sébastien, on pourrait dire qu’il a toujours été un touche à tout. En plus d’être un animateur dans l’audiovisuel, il a également déjà été acteur et aussi chanteur. Il a donc déjà beaucoup d’expérience dans le domaine de l’art et du divertissement !

Nous avions surtout l’habitude de voir l’animateur sur des chaînes tels que France 2 et TF1. Patrick Sébastien a présenté et animé de nombreux programmes très divertissants depuis la fin des années 70. Il nous a fait part de sa présence dans de nombreuses émissions , mais on l’a surtout connu avec « Le Grand Bluff »!

Patrick Sébastien était un véritable icône avec ses nombreux programmes de télévision. Il a toujours fait de son mieux et a offert le meilleur de lui même pour divertir les téléspectateurs. Beaucoup de ces dernièrs ont même vieilli avec l’animateur. À lire Michel Drucker dévoile tout sur son séjour à l’hôpital et cette humiliation qu’il a vécue

Comme on dit, toute les bonne choses ont une fin et il en est de même pour la carrière de Patrick Sébastien. Ce dernier a en effet pris la décision d’arrêter complètement de travailler dans le domaine de la télévision. L’animateur a confirmé l’information dans une interview récente !

Il faut savoir s’arrêter à un moment donné !

Récemment, Patrick Sébastien a été invité dans le podcast « On refait la télé » sur RTL. Jade et Eric Dussart ont parlé de carrière dans le domaine de la télévision avec l’animateur de « Le Grand Bluff ». L’homme de 69 ans a participé à la discussion avec une grande franchise !

Les animateurs de RTL ont demandé à Patrick Sébastien s’il envisageait un éventuel retour à la telé. Celui qui présentait « Le Grand Bluff » a tout de suite répondu non sans hésiter. Il a affirmé que nous étions dans une nouvelle ère et qu’il n’est plus aussi intéressant qu’avant !

« Je n’ai plus ma place à la télévision … » a appuyé Patrick Sébastien au micro de RTL. Il a compris que lorsque les temps changent, il faut savoir lâcher prise et laisser la place aux jeunes. L’ancien animateur de télévision laisse alors place à la modernité et il n’est pas contre l’évolution !

D’ailleurs, Patrick Sébastien avoue que quitter est la meilleure solution pour partir avec honneur. Il préfère entendre les gens dire que l’animateur leur manque. En effet, s’il insistait pour rester, de nombreux téléspectateurs en auront marre de lui à un moment donné. À lire Karine Ferri et Yoann Gourcuff heureux : ce bébé miracle auquel ils ne croyaient plus

Patrick Sébastien : Un animateur à succès !

Saviez vous que « Le Grand Bluff » présenté par Patrick Sébastien détenait un record ? En effet, le programme a cumulé plus de 17 millions de téléspectateurs. Il s’agissait donc d’une des émissions les plus regardée en France !

On peut alors dire que Patrick Sébastien a eu une carrière qui a marqué l’histoire de la télévision française. Ne pas faire de retour à la télé sera sans regret pour lui car son âge d’or est déjà derrière. De plus, il a sans doute de nombreux projets personnels plus intéressant qu’il essaie d’accomplir !