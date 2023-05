© Nikos Aliagas victime d’une terrible chute dans la Star Academy : ses séquelles dévoilées

Fier de ses 22 ans au service de TF1, Nikos Aliagas veut aujourd’hui prendre un peu de recul. Son récent accident sur scène lui a valu des conséquences assez malencontreuses. Voilà pourquoi il veut passer la main à un nouveau présentateur !

Nikos Aliagas détaille la suite de sa carrière !

Le mardi 25 avril 2023, Nikos Aliagas fait des confidences assez surprenantes au micro de nos confrères de chez Puremédias. L’animateur phare de TF1 annonce qu’il va quitter une de ses émissions favorites. Bien évidemment, ces révélations ont suscité le choc au niveau du public !

Au cours de l’interview, Nikos Aliagas affirme qu’il veut quitter un programme qu’il a animé durant 16 ans. Vous l’aurez bien deviné, il s’agit de 50’ Inside. D’après ses dires : « Ça a été longtemps mûri et réfléchi. En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter ».

En guise d'explications, il déclare : « 50′ Inside est l'émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C'est une grande partie de ma vie. Je me dis qu'il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire ».

Les fans de Nikos Aliagas peuvent toutefois se réjouir, car il va toujours être présent sur le plateau de TF1. Selon lui : « Je souhaite concentrer les enjeux de ma rentrée sur les samedis soir. En plus de The Voice et la Star Academy, il y a les NRJ Music Awards, La Chanson de l’année, etc ».

« Il privilégie évidemment sa santé au reste »

En novembre 2022, le présentateur a frôlé le drame lors d’un prime de la Star Academy. En effet, il est tombé de la scène et a failli gravement se blesser. Nikos Aliagas a eu chaud, mais heureusement qu’il se rétablit assez rapidement !

Pour en revenir aux circonstances, Nikos Aliagas a fait une chute de près de deux mètres ! Après s’être relevé, il a boité et est immédiatement sorti de la scène. Aujourd’hui encore, il doit faire face à certaines séquelles de cet accident. Mais cela ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions !

Un de ses proches fournit quelques détails concernant son état de santé. D’après cette personne : « Il a eu peur et a encore quelques séquelles, même si ça va beaucoup mieux. Mais il privilégie évidemment sa santé au reste ».

Concernant son départ de 50' Inside, Nikos Aliagas déclare : « Je partirai sans aucun regret et avec beaucoup de fierté de laisser une belle émission qui va perdurer après mon départ. Elle saura s'adapter à l'air du temps. Passer le relais me ravit ».

Nikos Aliagas : « C’est à la chaîne de décider » !

Nikos Aliagas avoue être très lié à l’émission 50’ Inside. D’après ses dires : « J’ai fait ma part, le bébé est une adolescente désormais. Je pense y avoir mis mon ADN. Maintenant, il faut laisser l’adolescente grandir et la laisser devenir adulte ».

Par la suite, il avoue : « La chaîne décidera qui me remplacera. Quand j’ai quitté C’est Canteloup après huit ans, j’étais heureux de passer le relais à Alessandra Sublet. C’est bien aussi qu’il y ait des figures féminines à l’antenne, mais c’est à la chaîne de le décider ».