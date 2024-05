Comment rester connecté à l’étranger sans se ruiner ?

L’ère numérique a rendu le voyage international plus facile et plus agréable que jamais, avec environ 1,4 milliard de personnes traversant les frontières chaque année pour le tourisme. Cependant, rester connecté à l’étranger peut s’avérer coûteux. Quel est donc le moyen le moins cher d’accéder à Internet lorsque vous êtes à des milliers de kilomètres de chez vous ? Dans cet article, nous vous guidons à travers des options abordables pour rester connectés tout en explorant le monde. Préparez-vous à découvrir des astuces et conseils qui réduiront vos dépenses de données lors de vos voyages internationaux.

Optez pour des forfaits internationaux avec votre opérateur locale. Pensez à vérifier au préalable si votre destination est prise en compte dans le forfait pour éviter les surprises coûteuses.

Utilisez des applications communiquantes gratuites sur le Wi-Fi. WhatsApp, Messenger, Skype permettent de passer des appels et d’envoyer des messages sans frais supplémentaires.

Achetez une carte SIM locale à votre arrivée. En général, les tarifs de données mobiles sont moins chers et vous permettent de rester connecté à peu de frais tout en découvrant votre destination.

Préparer son équipement avant le départ

Se préparer pour un voyage international comprend bien plus que la simple collecte des nécessaires de voyage. En ce qui concerne le tourisme international, et afin de rester connecté à moindre coût, il est impératif de prévoir tout ce qui concerne la connexion Internet. Voici quelques éléments clés à considérer.

S’assurer d’avoir un smartphone déverrouillé

L’une des choses les plus importantes à faire avant de voyager est de vous assurer que votre smartphone est déverrouillé. Un téléphone déverrouillé vous permet d’utiliser toutes les options de connexion abordables disponibles dans votre destination de voyage, comme les cartes SIM locales ou les forfaits de données internationaux prépayés. De plus, cela vous aidera à économiser sur la connexion Internet à l’étranger, éviter des frais d’itinérance élevés, et vous donne la liberté d’utiliser votre téléphone comme vous le souhaitez.

Vérifier les adaptateurs nécessaires pour les chargeurs

Autre point crucial à considérer : l’adaptateur pour vos chargeurs. Les prises électriques varient d’un pays à l’autre, et l’adaptateur que vous utilisiez chez vous peut ne pas être compatible avec les prises de votre pays de destination. Il est donc recommandé de vérifier à l’avance le type de prise utilisé dans le pays que vous prévoyez de visiter et d’acheter un adaptateur de voyage approprié. Cela vous évitera les mauvaises surprises et assure une charge sans interruption, pour vous permettre de rester connecté à moindre coût lors de vos voyages. À lire Comment voyager de manière écoresponsable ?

Options de communication sans frais d’itinérance

La facture de téléphone peut exploser à votre retour à la maison si vous ne faites pas attention aux frais de roaming. Découvrez comment économiser sur les frais de roaming et rester connecté en utilisant certaines astuces.

Les applications de messagerie gratuites

De nombreuses applications gratuites de messagerie et d’appel vidéo vous permettent de rester connecté à moindre coût lors de vos voyages internationaux. WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, ou encore Skype, sont des exemples d’applications pouvant être une véritable aubaine pour économiser sur la connexion internet à l’étranger.

Les appels vidéo via Wi-Fi

Les appels vidéo sont d’excellents moyens pour économiser sur les appels internationaux. Lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi, vous pouvez faire autant d’appels vidéo que vous voulez sans aucun frais. De plus, les appels vidéo vous permettent non seulement de parler avec vos proches, mais aussi de les voir, ce qui rend la conversation encore plus agréable ! Utiliser les appels vidéo via Wi-Fi est donc sûrement l’une des meilleures astuces pour économiser sur la data à l’étranger.

Acheter une carte SIM locale

Vous avez préparé votre équipement, maintenant il est temps de s’attaquer à la partie la plus délicate: la connexion. Une des solutions les plus attrayantes pour rester connecté à moindre coût lors de vos tourismes internationaux est d’acheter une carte SIM locale. À lire Comment préparer votre trousse de secours pour voyager ?

Avantages de la carte SIM locale

Opter pour une carte SIM locale présente plusieurs avantages. Le premier est sans aucun doute la réduction des coûts. En effet, cela peut vous aider à vous affranchir des tarifs élevés du roaming à bas prix qu’engendre votre opérateur national. Vous pouvez donc accéder aux tarifs de données mobiles internationales et aux tarifs d’appel internationaux qui sont généralement beaucoup plus économiques. De plus, certaines cartes SIM locales offrent également des options de connexion abordables, comme des plans de data illimitée, ce qui peut être particulièrement intéressant si vous comptez utiliser internet fréquemment durant votre séjour.

Démarche à suivre pour obtenir une carte SIM locale

Obtenir une carte SIM internationale prépayée à votre arrivée dans le pays de destination est une démarche plutôt simple. Vous pouvez généralement en acheter dans les aéroports, les kiosques ou les magasins de télécommunications. Assurez-vous simplement de comparer les meilleurs forfaits de voyage internationaux disponibles pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Cependant, il est important de s’assurer que votre téléphone est déverrouillé afin qu’il soit compatible avec la carte SIM locale et les réseaux de données à l’étranger.

Choisir un plan prépayé international

Une autre solution pour rester connecté à moindre coût lors de vos voyages à l’étranger est d’opter pour un plan prépayé international.

Raison de choisir ce plan

Un plan prépayé international peut être une véritable aubaine pour ceux qui voyagent souvent. Cela permet d’accéder à des tarifs mobiles à l’étranger plus avantageux tout en conservant son numéro habituel. Par ailleurs, grâce à un plan prépayé international, vous pouvez économiser sur les appels internationaux et éviter les mauvaises surprises à votre retour de voyage. De plus, certains opérateurs proposent également des options data intéressantes, vous permettant ainsi d’économiser sur la data en voyage.

De quoi faut-il se méfier ?

Si l’idée d’un plan prépayé international semble alléchante, il est important de bien lire les termes et conditions du contrat avant de s’y engager. Certains opérateurs peuvent en effet facturer des frais supplémentaires non prévus ou proposer des options internet pour le tourisme international limitées. Ne vous laissez pas aveugler par des offres alléchantes sans avoir fait une analyse approfondie.

Comment utiliser au mieux les connexions Wi-Fi gratuites

Après avoir compris l’importance d’un smartphone déverrouillé et exploré les diverses options de communiquer tout en évitant soigneusement les frais d’itinérance, une autre solution précieuse pour le tourisme international consiste à tirer le meilleur parti des connexions Wi-Fi gratuites. Reste à savoir comment trouver ces précieuses connexions et comment les utiliser en toute sécurité.

Les bons plans pour trouver un Wi-Fi

Les hotspots Wi-Fi gratuits sont un moyen infaillible de rester connecté à moindre coût quand vous voyagez. Ils sont généralement disponibles dans les lieux publics comme les cafés, les restaurants, les bibliothèques et les centres commerciaux. Pour un Internet à bas prix à l’étranger, envisagez également de séjourner dans des hôtels ou des auberges de jeunesse qui offrent une connexion Wi-Fi gratuite à leurs clients. Certaines villes proposent même des réseaux Wi-Fi publics gratuits dans les espaces ouverts.

Une autre astuce pour économiser sur la data à l’étranger consiste à télécharger des cartes hors ligne ou des guides de ville sur votre smartphone avant de voyager. Cela vous permet de rechercher des informations sans utiliser de données. Des applications comme Google Maps permettent de télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne.

Les précautions à prendre avec les Wi-Fi publics

Si profiter de la Wi-Fi gratuite pendant vos voyages peut être une bonne solution, il est crucial de comprendre les risques liés à son utilisation. Les Wi-Fi publics ne sont généralement pas sécurisés, ce qui signifie que des tiers malintentionnés pourraient accéder à vos informations personnelles. Pour économiser sur la connexion internet à l’étranger sans compromettre la sécurité, il y a une série de mesures de sécurité que vous pouvez suivre.

Tout d’abord, assurez-vous de ne pas effectuer de transactions sensibles, telles que les opérations bancaires en ligne ou l’achat sur des sites e-commerce, lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public. Si c’est inévitable, utilisez un VPN (réseau privé virtuel) pour sécuriser votre connexion. Assurez-vous également que les sites sur lesquels vous entrez des informations sensibles sont sécurisés (https:// et non http://).

Pour en apprendre davantage sur les coûts de communication en voyage

En conclusion, être un voyageur averti implique de bien comprendre les multiples façons de rester connecté à moindre coût lors de voyages internationaux. Que vous prépariez votre matériel avant votre départ, utilisiez des applications de messagerie gratuites, optiez pour une carte SIM locale ou prépayée, ou maximisiez l’utilisation des réseaux Wi-Fi gratuits, chaque méthode peut grandement contribuer à diminuer vos dépenses.

Cependant, le monde du numérique évolue rapidement et les coûts associés à la communication et à l'utilisation de l'internet en voyage ne font pas exception.

FAQ : Comment rester connecté à moindre coût lors de tourismes internationaux ?

1. comment puis-je rester connecté à Internet à l’étranger sans me ruiner ?

Pour rester connecté à moindre coût à l’étranger, vous pouvez acheter une carte SIM locale prépayée pour éviter les frais d’itinérance de votre opérateur actuel. Il est également possible d’utiliser des applications de communication gratuites telles que WhatsApp ou Skype pour passer des appels et envoyer des messages.

2. existe-t-il des forfaits spécifiques pour les voyageurs internationaux ?

Oui, de nombreux opérateurs proposent des forfaits spécifiques pour les voyageurs internationaux, comprenant des appels, des SMS et des données à des tarifs avantageux. Renseignez-vous auprès de votre opérateur ou consultez les options disponibles dans le pays que vous allez visiter.

3. comment éviter les frais d’itinérance lors de voyages à l’étranger ?

Pour éviter les frais d’itinérance coûteux, vous pouvez opter pour une carte SIM locale ou utiliser des solutions alternatives telles que les hotspots Wi-Fi gratuits