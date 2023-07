© Coup de chance à 5 signes du zodiaque lorsque Mars, Vénus et Mercure s'alignent sur la Lune

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Les énergies positives s’intensifieront dans les prochains jours avec l’alignement de Mars, Vénus et Mercure avec la Lune. Ce qui changera considérablement la fortune de 5 signes du zodiaque.

Vénus et Mars se sont rapprochées dans le ciel tout au long du mois de juin. Et, en juillet, elles commencent à s’éloigner l’une de l’autre. De plus, c’est à ce moment-là que Mercure apparaît, frôlant la ligne d’horizon. Ce qui rend possible un alignement de trois planètes sur une ligne irrégulière.

C’est à la fin du mois de juillet que la ligne entre les planètes deviendra plus évidente, à laquelle s’ajoutera le croissant de lune.

Le Bélier, le Lion, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons seront les signes du zodiaque qui recevront toute l’énergie des 3 planètes. Ils seront incités à lancer des projets et des entreprises pour atteindre la fortune et la prospérité auxquelles ils aspirent. À lire Ils se mettent en colère pour tout ! Voici les 3 signes les plus grincheux de tous le zodiaque

Bélier

Votre attitude positive et votre optimisme sont contagieux. Votre équipe travaille d’ailleurs dur pour accomplir le travail. Vous êtes devenu un leader sans l’avoir cherché. Et lorsque les bénédictions sont pour vous, personne ne peut les arrêter. C’est donc ce que vous vivez en ce moment. Les natifs de ces signes du zodiaque devront profiter de l’éclat particulier de ces jours-ci. Mais ne vous emballez pas car l’argent doit être manipulé avec prudence pour éviter de trébucher. Votre partenaire idéal est celui qui comprend votre travail et les sacrifices que vous faites pour votre bien-être et celui de vos proches. Et si ce n’est pas le cas, il vaut mieux tourner la page.

Lion

Vous aimez gagner et vous n’avez de cesse de réaliser tout ce que vous entreprenez. Vos décisions pour créer une entreprise vous ont conduit au succès. Ce qui a surpris tout le monde parce qu’ils considéraient que vos objectifs étaient trop ambitieux. Les astres jouent en faveur de ces signes du zodiaque. Tout va d’ailleurs si bien que vous recevrez les bénéfices immédiatement. Vous pourrez régler vos engagements petit à petit, surtout avec votre famille qui est dans le besoin. Avec votre partenaire, les choses ne vont pas très bien, mais il y a une possibilité de conversation qui pourrait mener à une réconciliation.

Vierge

Votre persévérance et votre ténacité vous permettent d’avoir une nouvelle opportunité d’évoluer professionnellement. Les projets que vous portez avancent et génèrent les fruits que tout le monde attendait. Mais une stratégie spécifique que vous mettrez en place sera le coup sûr qui vous donnera la possibilité d’augmenter les finances à investir. Méfiez-vous des égos car ils ne vous aident pas du tout. Ils vous rendent d’ailleurs arrogant et vous êtes une personne de lumière. Les natifs de ces signes du zodiaque sont dans leur meilleur moment émotionnel. Vous consolidé d’ailleurs votre relation de couple et faites un pas de plus vers la coexistence.

Sagittaire

Vos bonnes vibrations et votre charisme vous ont amené à résoudre plusieurs conflits sur le lieu de travail. C’est d’ailleurs ce qui a généré le fait qu’aujourd’hui vous occupez un poste important. Ne prêtez pas attention aux ragots et aux commérages ! Les natifs de ces signes du zodiaque devront se concentrer sur la progression, sur l’amélioration de votre situation économique, sur votre indépendance et sur l’aide à votre famille. Votre famille attend le meilleur de vous et elle est un pilier de soutien qui vous charge d’énergie positive. Cette personne spéciale qui vous regarde, qui est attentive à ce qui vous arrive, franchira enfin le pas pour vous dire qu’elle veut quelque chose avec vous. Profitez de la conquête.

Poissons

De bonnes nouvelles vous parviennent concernant une nouvelle opportunité de croissance professionnelle qui nécessitera une décision immédiate. Ne réfléchissez pas trop et acceptez car cela vous apportera de meilleurs avantages. Notamment une augmentation de vos finances, nécessaire en ce moment où vous avez besoin de bouger et d’être indépendant à tous points de vue. Votre partenaire célèbre vos triomphes avec vous. Mais faites attention à la jalousie et à ces sentiments que vous grandissez plus que moi. N’arrêtez pas d’avancer parce que quelqu’un d’autre se sent mal. Les natifs de ce signes du zodiaque iront très loin ainsi ! À lire Le Bélier, le Verseau et la Vierge ont cette terrible caractéristique lorsqu’il s’agit de partager ce que ces signes ont