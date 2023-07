© Horoscope : L'alignement des planètes entraînera des changements amoureux dans 5 signes ce week-end

Voir Ne plus voir le sommaire Gémeaux

Vierge

Scorpion

Verseau

Poissons

Jusqu’au 31 juillet, l’alignement de Mercure, Vénus et Mars est visible. Ce qui entraînera des changements dans la vie amoureuse des signes Gémeaux, Vierge, Scorpion, Verseau et Poissons. Et ce, surtout du 28 au 30 juillet.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Célibataire : Vous rencontrerez l’homme de vos rêves et ce sera par l’intermédiaire de la personne à laquelle vous vous attendez le moins. Le simple fait de se toucher la main suffira à vous faire ressentir une intense sécurité. Si bien qu’elle vous fera remettre beaucoup de choses en question. Donnez-vous une chance et ne vous accrochez pas au passé. Il est temps d’être à nouveau heureux et amoureux en compagnie de quelqu’un d’autre.

Avec votre partenaire : Il y a une bonne entente avec votre partenaire sur le plan physique et surtout intime. En effet, depuis un certain temps la relation ne fonctionnait pas bien à cause d’une négligence dans ce domaine en particulier. Ce changement que vous êtes en train d’opérer renouvellera la passion entre vous et votre amoureux. Profitez de vos moments de solitude. À lire Horoscope : La conjonction Vénus-Mercure affecte 4 signes jusqu’à la première semaine d’août

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Célibataire : Vous découvrirez le pouvoir de l’amour de soi. En effet, vous commencerez à dévisager les gens parce que vous travaillez votre confiance en vous. Vous vous sentirez plus attirante et vous remarquerez que les autres vous regardent, mais vous déborderez d’énergie.

Avec un partenaire : il est possible qu’il y ait des ruptures, que ce que vous appelez l’amour ne soit qu’une mauvaise habitude. Une codépendance émotionnelle ne vous permet pas de voir qu’il y a d’autres options pour vous. Ne voyez pas cela comme quelque chose de négatif. Pleurez votre douleur, votre perte, mais réfugiez-vous dans le fait que vous trouverez quelqu’un à aimer sincèrement.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Célibataire : Vous aurez une réunion avec des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps. Cela vous permettra de déstresser et de vous décharger de tous vos chagrins. Peut-être faites-vous des choses qui font peur à ceux qui veulent une relation avec vous et ce sont eux qui vous ouvriront les yeux. À lire Horoscope : 5 signes auront la chance de gagner de l’argent grâce au croissant de lune

Avec un partenaire : Vous devrez commencer à fixer des limites afin de savoir jusqu’où vous pouvez aller et éviter les problèmes qui pourraient nuire à votre relation. Vous vous sentirez alors plus à l’aise et tout se passera naturellement.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Célibataire : Vous allez confondre les choses et finir par plonger dans un amour non partagé, car il ne vous voit que comme une amie, une compagne. De plus, il est très engagé auprès de son partenaire et vous n’avez aucun espoir de faire votre vie avec lui.

Avec un partenaire : tout va bien jusqu’à ce qu’une jalousie irrationnelle apparaisse et prenne le dessus. Ce pourrait être le début de la fin, car l’un de vous voudra avoir la liberté de faire les choses, ce qui agacera beaucoup l’autre qui appliquera la loi de la glace.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Célibataire : Vous allez vivre une période très excitante, car vous allez passer de l’amitié à l’amour. Sans doute, au début, vous serez tous deux dans le déni de ce sentiment. Mais vous n’aurez pas d’autre choix que de l’accepter et de le vivre de façon plus sublime.

Avec le partenaire : Il y a une reconquête, vous raviverez l’amour parce que vous savez que la routine peut y mettre fin et que vous ne le voulez pas. Vous prévoirez des sorties décontractées, ainsi que de donner libre cours à la luxure. Vous y prendrez beaucoup de plaisir, ce sera mémorable. Ce sera comme au début.