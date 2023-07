© 5 secrets qui peuvent mettre fin à votre relation même s'il y a encore de l'amour

Si vous cachez cette information, vous condamnerez votre relation à l'échec. Et même le plus beau des sentiments ne pourra pas la sauver.

Il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre fin à une relation. Ce n’est pas seulement un manque d’amour, la monotonie ou un peu de compatibilité. Les secrets peuvent également être un déclencheur d’échec dans une idylle amoureuse.

Il y a deux positions concernant les secrets dans une relation de couple. Il y a ceux qui préfèrent ne pas connaître certaines informations sur l’autre personne, afin de ne pas avoir d’usure mentale ou d’insécurité. Et il y a des gens qui veulent tout savoir ! Ceci pour éviter des pensées intrusives face à des doutes ou des incertitudes.

Quelle que soit la façon dont vous aimez gérer votre relation, il y a des secrets qui ne peuvent être gardés pour rien au monde. Si vous le faites, vous condamnerez votre relation à l’échec. Et même cet amour infini ne pourra pas la sauver.

Quels secrets pourraient mettre fin à votre relation ?

1. Vous n’exprimez pas vos besoins en privé

L’un des piliers les plus importants d’une relation est l’intimité dans la pièce. Lorsque les niveaux de satisfaction érotique ne sont pas au plus haut, la première chose à faire est de le communiquer. Et ce, avec tact et en détail. À lire Vous voyagez en été ? 12 conseils de santé à connaître pour ne pas gâcher vos vacances

Il est toujours plus facile d’accepter que de demander. Mais une relation réussie et saine n’est pas basée sur le conformisme. On suppose que dans les idylles formelles, il y a la confiance nécessaire pour parler de ces problèmes. N’ayez donc pas peur et exprimez ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez essayer et ce que vous ne voudriez pas.

2. Vous ne ressentez aucun effort de la part de l’autre personne

Ce secret est l’un des plus silencieux, mais aussi l’un des plus dommageables. Vous sentez soudainement que votre partenaire ne fait pas assez d’efforts ou ne donne pas quelque chose que vous attendez ? Vous devriez en parler pour sauver votre relation.

Si vous ne parlez pas de cette émotion et de ce désaccord, vous pourriez générer du ressentiment. Ce qui, à long terme, déclenchera un malaise et de la colère face à des attitudes qui ne le méritaient pas auparavant. Parlez de vos responsabilités dans votre relation avant qu’il ne soit trop tard.

3. Relation : Problèmes financiers

Une relation de couple est une équipe qui combat les problèmes ensemble. Indépendamment de la manière dont ils ont convenu de mettre en place les finances. Et ce, que ce soit collectivement ou individuellement. Parler de problèmes d’argent est donc important. Cela permettra d’ailleurs un niveau de compréhension plus élevé et une planification conjointe pour sortir de cette ornière.

4. Décision d’avoir des enfants

C’est l’un des sujets les plus discutés aujourd’hui. Cependant, de nombreuses personnes cachent leur véritable position pour ne pas perdre la relation. Et c’est une grave erreur ! A la longue la vérité éclatera ! Cacher cette vérité fera doncperdre du temps aux deux personnes. Avoir ou non des enfants est d’ailleurs rarement négociable dans le projet de vie de chacun. À lire Attention ! L’un des plus grands généticiens au monde vous explique comment prendre soin de vous cet été

5. Relation : Problèmes de santé mentale

Ce secret a également été caché dans les coins les plus cachés. Les couples ne veulent pas parler de leurs problèmes mentaux. Ils ne veulent d’ailleurs pas montrer des signes de « faiblesse » ou être en mauvaise posture. Devenir fort, c’est donc condamner la relation de couple à son extinction.

Dire ce qui se passe avec notre santé mentale permettra au partenaire d’être plus compréhensifs et sains. Dire ces secrets nous aide également à nous libérer de la tension de la dissimulation. Par conséquent, cela nous permettra de mettre plus d’énergie dans la résolution des conflits personnels dans la relation.

Comment faire fonctionner ma relation ?

Divers spécialistes affirment que la communication est la pierre angulaire de toute relation réussie. Nul n’est exempt de problèmes, tous auront à lutter avec eux. Cependant, à travers le dialogue, il peut être déterminé s’ils sont tous les deux alliés contre le conflit, ou s’ils laissent l’adversité les affronter un à un.

Pour qu’une relation fonctionne, ils doivent se respecter. Ils doivent d’ailleurs établir des limites et communiquer les désaccords. Ils doivent aussi garder et respecter l’individualité. Le couple doit donc savoir pardonner les erreurs (avec les restrictions qui s’y rattachent). De la même manière, vous devez être solidaire et compréhensif. Le succès de l’amour repose alors sur le niveau d’harmonie que vous pouvez trouver en étant ensemble, malgré les éventualités.

De manière générale, la relation qui fonctionne le mieux est celle où les membres se reconnaissent comme des êtres individuels. Les partenaires partagent des moments, des expériences, mais aussi les lourdes charges de la vie, sans responsabiliser l’autre. Nous espérons donc que vous ne garderez plus de secrets et que vous vivrez une relation pleine d’amour et de succès.