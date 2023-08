© Voici les signes du zodiaque qui auront de la chance avec la première super lune du mois d'août

Au cours de la première semaine d’août, nous pourrons admirer dans le ciel nocturne un phénomène astronomique. Il s’agit de la « super lune ». Un événement se produisant à la réduction de la distance entre notre satellite naturel et la Terre. Ce qui donne l’impression que la lune est plus grande et plus brillante qu’une pleine lune normale. Elle influe d’ailleurs sur les signes du zodiaque.

Cet effet est également connu sous le nom de « pleine lune de l’esturgeon », en référence à l’esturgeon qui proliférait dans les rivières américaines à l’époque. Bien entendu, cela a de fortes implications pour les signes du zodiaque. En effet, certains d’entre eux seront impliqués dans la fortune.

Quels sont les signes qui bénéficieront d’une bonne fortune ce 1er août ?

Bélier :

La Lune de l’Esturgeon dotera ces signes du zodiaque d’une grande intelligence relationnelle. Vous pourrez d’ailleurs l’utiliser pour faire avancer vos projets, en vous alliant à des personnes proches de vos idéaux et de vos objectifs. Les Béliers pourront donc travailler aux côtés de personnes compatibles avec leur travail. Mais vos grandes qualités de leader vous permettront de les diriger pour le bénéfice de tous.

Cependant, ces signes du zodiaque peuvent aussi utiliser le don que la super lune leur a apporté pour aider ceux qui sont proches d’eux à résoudre les problèmes qui les affligent. Avec votre grande capacité d’analyse, vous pourriez alors voir des choses qu’eux, étant tellement saturés de problèmes, ne sont pas en mesure de percevoir. À lire Calendrier lunaire août 2023 : quelles sont les phases de la Lune et quand la Lune sera-t-elle pleine ce mois-ci ?

Gémeaux :

Votre capacité à communiquer sera fortement renforcée avec l’arrivée de la pleine lune du mois d’août. Alors ne soyez pas timide et exprimez vos idées, les gens les apprécieront, surtout au travail, qui sait ? Peut-être que l’une d’entre elles fera de vous le propriétaire d’une grande fortune. Un autre aspect à garder à l’esprit est l’aspect académique. Ces signes du zodiaque sont d’ailleurs à deux doigts de terminer leur carrière universitaire. Ou peut-être que vous êtes sur une date d’inscription pour entrer, quoi qu’il en soit, août sera un mois incroyablement spécial pour votre vie scolaire.

Lion :

La Super Lune de ce mois donnera un coup de fouet à votre énergie romantique déjà florissante. Vous avez des problèmes d’amour avec votre partenaire ? C’est d’ailleurs le moment idéal pour en parler pour ces signes du zodiaque. De même, vous pouvez vous asseoir et réfléchir au rôle que joue votre relation dans vos projets personnels. Pour les célibataires, cette première semaine d’août est le moment idéal pour rencontrer quelqu’un, ou si vous avez déjà des vues sur quelqu’un, faites-lui part de vos sentiments.

Capricorne :

L’une de vos plus grandes forces est la créativité. La super lune renforcera capacité à imaginer et à créer de ces signes du zodiaque. Profitez-en pour gérer votre argent de façon originale et accessoirement, générer plus de revenus, ce qui pourrait vous être bénéfique dans le futur.