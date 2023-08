© Horoscope : Lune d'esturgeon, ce qu'il faut éviter pour ne pas tuer la chance du mois d'août

Le mois et l'horoscope commence avec une vue légèrement plus grande et plus lumineuse du satellite naturel.

Bélier

L’horoscope du 21 mars au 19 avril

Évitez la colère et l’arrogance, ce sont des sentiments qui consomment toute l’énergie positive qui est en vous et qui permettent aux mauvaises choses d’entrer dans votre vie et de s’y installer. Selon l’horoscope, prenez-en conscience et essayez de les canaliser. Il ne s’agit pas de ne pas les ressentir, mais surtout de ne pas les laisser prendre le dessus.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Remettre sans cesse vos projets à plus tard ne vous mènera pas au sommet de la réussite, bien au contraire. La procrastination n'est qu'un symptôme de la paresse. Selon l'horoscope, il s'agit de tout ce qui vous empêche de rester concentré et de travailler pour cette bonne chose que vous voulez pour vos jours.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Selon l’horoscope, cessez de vous encombrer de problèmes qui ne sont pas les vôtres. C’est une chose d’être empathique et une autre de subir des drames qui ne vous appartiennent pas. Cela vous affaiblit et n’est pas bon quand ce que vous voulez, c’est la prospérité et la chance.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Ne voyez pas tout comme une dépense et toutes les rétributions ne sont pas de l’argent. Vous devriez vous valoriser et dépenser plus souvent pour vous : voyages, repas, sorties, réunions à la maison. D’après l’horoscope, soyez sûr que l’enrichissement que vous aurez changera votre façon de voir le monde.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

D’après l’horoscope, les remords vous font reculer. Vous ne pouvez pas passer votre vie à ne pas vous faire plaisir en pensant à tous vos proches qui sont dans le besoin. Vous êtes une personne très généreuse, même eux comprennent que vous vous devez du temps, sauf pour vous. Profitez de toutes les bonnes choses qui se présentent à vous sans culpabilité.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vous êtes certainement une personne fiable, mais cela ne veut pas dire que tout le monde veut vous faire avaler ses problèmes. Fixez des limites et ne devenez pas la poubelle dans laquelle tout le monde jette ses déchets. D’après l’horoscope, mettez également un terme à ce que vous êtes prêt à écouter et à ce que vous n’écoutez pas.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Il faut savoir choisir les batailles que l’on va mener, car il y a des sujets et des personnes qui ne valent pas la peine que l’on s’y attarde une seconde. Ce n’est pas facile, mais c’est possible, selon l’horoscope. Et ce, surtout quand on a la force et la persévérance qui vous caractérisent.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

L’incertitude est aussi certaine que le jour de votre mort. Ce sont deux aspects auxquels vous ne pourrez jamais échapper et avec lesquels vous devez apprendre à vivre. C’est pourquoi vous devez travailler dans une perspective différente afin que la peur de l’avenir ne devienne pas votre tourment, selon l’horoscope.

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre

Tant que vous aurez les mains pleines parce que vous refusez de lâcher, par peur ou par avidité, ce que vous avez, rien de nouveau et de prospère ne viendra à vous. Vous devez apprendre à lâcher ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous construit plus, et accueillir ce qui vous apporte la paix spirituelle et mentale.

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Parce que vous êtes un membre de la famille, ne donnez pas à quelqu’un le droit d’intoxiquer votre vie avec ses mauvaises ondes, ses habitudes qui ne font que vous détourner, en vous entourant de personnes passives et agressives. En les laissant partir, vous obtiendrez des changements positifs en peu de temps.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

La chance peut être créée et attirée, mais si vous passez le plus clair de votre temps absorbé par des nouvelles négatives, des ragots, des plaintes et des malentendus dus à une mauvaise communication, vous ne créez pas quelque chose de productif pour vous et ceux avec qui vous vivez.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

La patience est une vertu, et bien que beaucoup soient nés avec, il est également vrai que l’on peut apprendre à l’avoir, donc si vous ne vous activez pas, vous vous précipiterez, vous accélérerez le temps pour obtenir une réponse à tout et vous manquerez la route, qui est également merveilleuse et instructive.