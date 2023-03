© Coiffure après 50 ans : voici les coupes carrées tendance à adopter pour rajeunir

Quel que soit le style qu’on veut apporter à notre crinière, les coupes au carré sont incontournables. C’est également le cas pour une coiffure après 50 ans ! Afin de mieux appréhender ce genre de look, voici tout ce qu’il faut savoir. Focus !

Coiffure après 50 ans : Focus sur le bob haircut !

Le bob haircut regroupe tout un amas de styles adaptés à la coiffure après 50 ans. Le concept est simple : on utilise toute notre imagination pour nous adapter à notre temps. Il en est ainsi du « feathered bob », qui permet d’arrondir le visage tout en le rajeunissant.

La gamme de coiffure après 50 ans ne s’arrête pas là ! On a également le « Shaggy bob », qui combine les cheveux courts et mi-longs.

Ce style est mieux adapté à celles qui veulent adopter un look décontracté. De plus, il requiert très peu de procédures en matière d’entretien. À lire Astrologie : ce signe est de loin le plus détesté mais aussi le plus drôle de tout le zodiaque

Celles qui préfèrent les cheveux courts peuvent se tourner vers le « Pixie bob ». Le principe de cette coiffure consiste à apporter du volume à la crinière. Par ailleurs, on peut ajouter une légère frange afin de sublimer le tout.

Toujours dans l’optique d’une coiffure après 50 ans, on peut aussi choisir le style « Italian bob haircut ». Il se différencie des autres par son caractère élégant, idéal pour se rendre à des soirées chics. Pour couronner le tout, le look obtenu procure un rajeunissement de plusieurs années.

Pour une coiffure sublime, rien ne vaut les classiques !

Une coupe au carré classique, contrairement à ce qu’on pense, est loin d’être démodée. Au contraire, de nombreuses célébrités recommencent à arborer ce genre de look. D’ailleurs, c’est là que le bob haircut ou toute autre coiffure après 50 ans tient ses sources !

Pour rajeunir le visage, une des solutions les mieux prisées se trouve dans le carré long. Cette coiffure après 50 ans affine le visage grâce à ses longueurs sur les côtés. D’autre part, ce genre de style est idéal pour celles qui veulent teinter leurs cheveux.

Vous êtes dans la cinquantaine, mais la beauté extérieure tient toujours un rôle essentiel pour vous ? Le carré plongeant vous offre alors l’opportunité de rajeunir de manière significative. Le dégradé combiné à la frange est l’arrangement en vogue pour arriver à vos fins ! À lire Voici l’erreur courante à absolument bannir pour décongeler les aliments

Les coupes classiques n’ont pas dit leur dernier mot, surtout pour une coiffure après 50 ans ! En effet, le carré court est également une option vivement recommandée. Toutefois, il s’adapte mieux à celles qui ont un visage relativement long.

Coiffure après 50 ans : Ce que les cheveux courts ont de plus que les autres !

L’avantage majeur des cheveux courts réside dans leur facilité d’entretien. Après le réveil, il suffit de quelques touches et là vous êtes de nouveau sublime ! On peut également utiliser toutes sortes d’accessoires afin de réaliser la coiffure après 50 ans idéale.

Outre la diversité des options possibles, les cheveux courts siéent idéalement à toutes les morphologies. Au lieu d’aller au salon à tout bout de champ, il vaut mieux arborer ce genre de style ! C’est à la fois très tendance et peu onéreux.