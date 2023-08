© 3 signes du zodiaque qui trouvent le grand amour du 28 août au 3 septembre

Bien que la plupart d’entre nous soient plus réalistes et plus indulgents à l’égard de cet idéalisme enfermé, nous recherchons toujours cet insaisissable « grand amour ». D’une certaine manière, nous nous préparons au voyage de notre vie en essayant de réaliser cette idée. Et ce, quel que soit notre signe du zodiaque.

Mais est-ce si exagéré ? Le fait qu’il s’agisse d’un « idéal » ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un rêve impossible. Nous avons droit à nos rêves, et lorsque nous sommes jeunes, nous voulons le type de connexion qui nous fait nous sentir en sécurité, aimés, sûrs et heureux.

Le temps nous fatigue un peu, ce qui conduit à l’amertume et à l’incrédulité face à la possibilité d’un tel amour. Mais le grand amour n’existe-t-il pas ? Il serait probablement bon de définir ce que l’on pense de l’amour véritable avant de le quitter.

Lorsque nous avons des transits importants comme Vénus rétrograde, nous sommes un peu inquiets en ce qui concerne l’amour ; nous lui donnons une chance. Cela signifie que nous ne cherchons pas tous les défauts ou ce qui pourrait mal tourner. Nous voyons la personne qui nous intéresse comme un être humain, imparfait et peut-être merveilleux. À lire Voici les signes qui pourraient gagner beaucoup d’argent avant la fin du mois d’août, selon l’astrologie orientale

Pendant la rétrogradation de Vénus, le véritable amour est facile à trouver. Cela, parce que nous faisons attention à notre liste de contrôle » ce qui fait de cette personne le NUMÉRO UN » et que nous nous intéressons davantage à » tout ce qui fait de cette personne un être spécial « .

Le véritable amour est trouvé aujourd’hui par les signes du zodiaque qui acceptent la nature telle qu’elle est. Si nous vivons dans le doute de le trouver, nous ne le connaîtrons jamais complètement.

Les 3 signes du zodiaque qui trouveront le grand amour du 28 août au 3 septembre 2023 :

Taureau (20 avril – 20 mai)

Combien de fois êtes-vous tombé amoureux, Taureau ? Et avec chaque personne, n’avez-vous pas envisagé qu’elle pourrait être votre véritable amour ? Quand vous tombez amoureux, vous tombez fort, à chaque fois. Pourtant, vous finissez par avoir le cœur brisé, comme si vous veniez de vivre une grande perte.

Cette grande perte a conduit à une grande liberté pour ce signe du zodiaque. Cependant, chaque nouvelle liberté s’est accompagnée de leçons. Dans tous les cas, vous avez appris à mieux vous connaître à chaque extrémité.

Vous êtes plus ouvert maintenant et, tout en vous efforçant d’éviter certains types de comportement. Vous vous rendez compte que les gens sont des gens. Et que si vous « tombez » sur quelqu’un de bien, c’est que vous avez de la chance. À lire Les signes du zodiaque suivants seront les plus touchés par la saison 2023 en Vierge

Aujourd’hui, vous allez regarder dans les yeux quelqu’un qui, au plus profond de votre cœur, est fait pour vous. Appelez cela le grand amour ou une nouvelle expérience. Quoi qu’il en soit, vous vivrez aujourd’hui un moment magnifique avec un autre signe du zodiaque.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Votre réponse aujourd’hui est une réponse d’acceptation et d’enthousiasme. Vous êtes prêt à aimer quelqu’un, et c’est cela qui fait toute la différence. Aujourd’hui, vous rencontrerez peut-être une personne qui ressent la même chose ; il se peut que vous la connaissiez déjà ou que vous ayez même une relation avec elle.

Ce qui est différent, c’est qu’aujourd’hui est le jour où vous vous « voyez », peut-être pour la première fois. L’expérience rend insensible, mais elle nous affine aussi au point de devenir des personnes « sensibles ».

Cette attitude permet à tous les signes du zodiaque d’ouvrir le cœur à de nouvelles expériences. Parfois, on peut aussi voir les autres avec de « bons » yeux. Vénus rétrograde génère cette » bonne » vision et vous donne l’occasion de voir votre véritable amour comme quelqu’un qui n’est pas seulement » vrai « , mais réel, digne de confiance et qui vaut la peine d’être connu.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Le véritable amour de ce signe du zodiaque est une personne qu’il a rendue responsable de la ruine du monde. Vous avez considéré cette personne comme acquise et vous vous êtes fait un mode de vie en vous plaignant d’elle. Vous parlez dans son dos et vous vous livrez à des heures et des heures de pensées rancunières. Si seulement vous aviez pu échapper à ses griffes et pourtant vous êtes là.

Et qui est la personne qui vient à votre secours, encore et encore ? Qui est la personne qui supporte vos crises de colère et votre comportement irrationnel ? Qui est la personne qui vous a soutenu alors même que vous envisagiez de la jeter du haut d’une falaise ? Cet autre signe du zodiaque est votre véritable amour, Capricorne.

Pendant la rétrogradation de Vénus, vous pourriez entrevoir la vérité, et cela vous frappera comme une tonne de briques. Votre véritable amour a toujours été à vos côtés et ne semble jamais vous quitter.