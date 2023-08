© Le croissant de lune changera la vie et apportera de nouveaux projets aux femmes de 5 signes ce week-end

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Cancer

Scorpion

Capricorne

Poissons

Depuis la constellation du Sagittaire, la Lune, avec sa luminosité de quarte descendante, illuminera la scène de certains signes. Ainsi, le Taureau, le Cancer, le Scorpion, le Capricorne et les Poissons vivront de nouveaux événements.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Il y a un projet au travail dans lequel ce signe sera inclus. Cela, parce que les dirigeants ont remarqué votre niveau d’engagement. Il est très probable que l’on vous propose de prendre les choses en main, de prendre les rênes de l’entreprise ou que l’on vous propose une succursale. En effet, car ils ont besoin de quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance et c’est vous.

C’est une décision que vous devez prendre à tête reposée et sans précipitation. Accepter cette offre pourrait effectivement vous ouvrir de nombreuses portes pour vous projeter en tant qu’homme d’affaires. À lire Le mois d’août se terminera en changeant la chance en argent de 5 signes grâce à Mercure rétrograde

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous avez du mal à croire en vous, même si vous recevez une pluie d’éloges sur ce que vous savez faire. Mais vous vous aventurerez pour tenter votre chance et vous vous retrouverez face à une réalité que vous regretterez. D’après nos experts » C’est merveilleux, qu’est-ce qui m’a pris tant de temps pour faire ça ? « .

Cependant, ce sera le début d’une bonne série au cours de laquelle ce signe perdra également sa peur. Ce qui lui permettra de se sentir libre et plus confiant dans tout ce qu’il veut faire. Votre économie s’améliorera considérablement.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Ce signe possède un projet de vie avec son partenaire et pendant ces jours, ils en parleront sérieusement. Ainsi, vous vous rendrez compte de l’importance de ce projet pour vous. Vous commencerez à voir ce dont vous avez besoin et ce que vous devez faire pour y parvenir. Le plus remarquable, c’est que cela vous rapprochera. Vous vous sentirez alors plus aimés l’un par l’autre et vous aurez vraiment envie de partager plus d’années ensemble. Vous marcherez vers le même but. À lire Voici les signes qui pourraient prendre de mauvaises décisions du 27 au 31 août, selon l’astrologie orientale

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Vous êtes tellement désespérée en amour que vous pensez que n’importe quel homme qui entre dans votre vie suffira à vous empêcher d’être seule. Mais vous vous trompez, car vous ne ferez que nuire à votre réputation et vous resterez vide. Donnez-vous le temps d’être seule avec vous-même, de vous connaître, de vivre et de vous amuser, et c’est à ce moment-là que l’homme qu’il vous faut arrivera. Pour l’instant, ce signe cherche la mauvaise personne au mauvais endroit. Pensez-y.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

On vous a lancé dans une aventure, on vous a dit que tout serait facile et vous tomberez comme un enfant dans le piège. Vous vous sentirez nerveux, craintif, vaincu, que vous n’êtes pas à votre place là où vous êtes. Mais vous devrez vous rappeler que tout cela est transitoire et regarder en vous pour trouver le courage de voir toutes les choses positives qui vous attendent. Ce sera votre source d’optimisme et vous devrez l’alimenter souvent pour ne pas rester bloqué au milieu de la route. On dirait que les obstacles se dévient petit à petit pour ce signe.