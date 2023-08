© Horoscope : Le mois de septembre changera la vie de 5 femmes du zodiaque, à commencer par la Lune bleue du 31 août

En 2023, il y aura 13 pleines lunes et ce phénomène se répétera dans trois ans.

Le mois se terminera par un formidable spectacle cosmique. Il s’agit de la deuxième pleine lune en un mois. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en octobre de l’année dernière. On estime donc qu’en 2026, l’année comptera à nouveau 13 pleines lunes, également appelées lunes bleues. Elles se produisent deux fois au cours du même mois. Ce qui influence les signes du zodiaque !

Le mois d’août sera grandiose, car le satellite sera à son apogée. Il sera donc plus grand que d’habitude et changera la vie des signes du zodiaque. Il s’agit des Béliers, Taureaux, Scorpions, Sagittaires et Verseaux.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Vous aurez beaucoup de succès au travail car vous retrouverez l’énergie que vous avez perdue récemment. De plus, la motivation sera constamment alimentée par des pensées positives pour ce signe du zodiaque. Vous apprenez à gérer les mauvaises ondes pour qu’elles ne s’emparent pas de votre psychisme et ne vous affectent pas comme elles l’ont fait dans le passé. À lire La Lune bleue finira par changer complètement la vie de 6 signes du zodiaque

Ce seront des journées fructueuses et pleines de bonnes nouvelles. Avec l’arrivée de quelque chose que vous avez longtemps désiré et pour lequel ce signe du zodiaque a travaillé dur.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Vous entrerez peu à peu dans une phase très prospère qui s’achèvera en septembre. C’est un projet que vous avez depuis plusieurs années. Mais c’est maintenant qu’il se concrétisera enfin et que vous vous sentirez comblé. Ce ne sera pas une période de repos pour ce signe du zodiaque. Au contraire, elle sera parfaite pour continuer à prendre de l’élan et réaliser d’autres affaires pour être plus chanceux.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Il y a un problème avec un parent de votre partenaire qui a été mécontent de vous. Mais ce sera une étape passagère pour ce signe du zodiaque. Vous pourrez parler de ce problème qui vous concerne tous les trois, en mettant tout au clair. Chacun assumera son rôle dans toute cette situation, le calme régnera et les liens se renforceront et se créeront. À lire Ces 3 signes du zodiaque vont vivre des moments inoubliables à partir du 1er septembre

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre

Douleur, impuissance, frustration et désespoir face à une situation où vous ne pourrez rien faire. En effet, vous serez loin ou vous n’aurez pas les moyens d’y mettre fin rapidement. Ce signe du zodiaque n’aura d’autre choix que d’évacuer tout ce que vous ressentez par des larmes. Ne les retenez pas car cela pourrait vous rendre malade et aggraver la situation dans laquelle vous serez impliqué.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Vous devrez vous excuser auprès de la personne que vous souhaitez le moins. Mais vous saurez que vous exagérerez dans les mots pour minimiser la chose. C’est l’un de vos défauts qui pourrait vous attirer de sérieux ennuis. Vous devrez ravaler votre fierté et prendre vos responsabilités. Vous êtes une femme de principes et de valeurs. Et ce signe du zodiaque devra donc s’y accrocher pour ne pas sombrer.