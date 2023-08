© Uranus rétrograde en Taureau : que réserve votre signe astrologique ? Une astrologue répond

Uranus va entamer sa période rétrograde et l'impact sera ressenti par tous les signes du zodiaque, bien que progressivement.

Lorsqu’une planète devient rétrograde, ses énergies sont redirigées vers l’intérieur. Ce qui provoque une introspection et des changements intérieurs. Uranus rétrograde est l’un de ces événements célestes qui peuvent avoir un impact profond sur notre signe du zodiaque. En tant que planète de l’innovation, des surprises et de la rébellion, elle s’engage dans un voyage transformé unique lorsqu’elle « devient rétrograde ».

L’astrologie associe Uranus au changement inattendu, à l’individualité et à la libération. Lorsque cette planète est en mouvement direct, elle nous encourage à remettre en question le statu quo. Mais aussi à adopter l’innovation et à rechercher des solutions non conventionnelles aux problèmes. Elle est comme un catalyseur céleste de la transformation et de la réinvention.

Cependant, lorsqu’Uranus devient rétrograde, son énergie prend une tournure différente. Au lieu de favoriser le changement et l’innovation à l’extérieur, il encourage notre signe à explorer nos mondes intérieurs. Pendant cette période, nous pouvons être amenés à nous poser des questions plus profondes sur notre vie, nos valeurs et nos aspirations.

Quand Uranus sera-t-il rétrograde en 2023 ?

Uranus est direct depuis le 22 janvier 2023, mais il deviendra rétrograde cette 28 août 2023. Il poursuivra d’ailleurs son voyage de retour à travers le signe de terre fixe du Taureau jusqu’au 27 janvier 2024. À lire Horoscope : découvrez votre jour de chance pendant la 2e semaine de rétrogradation de Mercure

Effets d’Uranus rétrograde 2023 dans chaque signe du zodiaque

Uranus rétrograde n’est pas aussi chaotique que, par exemple, Mercure rétrograde. Ses effets sont plus « doux » et graduel mais tout à fait transformateurs. Une astrologue de Pop Sugar, a raconté dans son horoscope comment il aura un impact sur chaque signe. Cela en fonction de votre Maison astrologique où cet événement se produit, et nous le résumons donc ci-dessous.

Bélier

Uranus rétrograde influence votre deuxième maison, celle des revenus. Ce sera une période de réflexion sur vos objectifs financiers et vos valeurs. Ce signe est à la recherche de moyens d’améliorer votre bien-être financier.

Taureau

Cette rétrogradation se produit dans votre première maison. Envisagez de réinventer votre identité personnelle. Ce signe devra alors se libérer des schémas stagnants.

Gémeaux

Uranus rétrograde dans votre douzième maison, celle de la spiritualité. Plongez dans un travail intérieur profond en améliorant votre connaissance de vous-même. Ce signe explorera alors ses rêves et ses désirs.

Cancer

Cette rétrogradation se produit dans la onzième maison de ce signe, celle des amitiés. Réfléchissez alors à vos relations sociales et à la façon dont elles correspondent à vos aspirations et à vos valeurs. À lire Mars entre en Balance : découvrez ce que cela signifie pour votre signe du zodiaque

Lion

Uranus rétrograde affecte la dixième maison de ce signe, celle de la carrière. Réévaluez vos objectifs professionnels. Assurez-vous donc qu’ils correspondent à vos véritables passions.

Vierge

Uranus rétrograde touche votre neuvième maison, celle de l’apprentissage. Accueillez les expériences révélatrices. Ce signe devra d’ailleurs envisager d’élargir ses connaissances.

Balance

Uranus rétrograde dans la huitième maison des liens affectifs de ce signe. Réfléchissez aux ressources partagées et explorez les changements intérieurs pour une vie sexuelle épanouie.

Scorpion

Cette rétrogradation arrive dans votre septième maison, celle du partenariat. Les relations toxiques peuvent s’estomper. Ce qui permet alors à ce signe de redéfinir ses liens.

Sagittaire

Uranus rétrograde affecte votre sixième maison, celle de la routine quotidienne. Réévaluez votre emploi du temps. Ce signe devra d’ailleurs rechercher l’équilibre dans sa vie quotidienne.

Capricorne

Uranus rétrograde tombe dans la cinquième maison de ce signe, celle du romantisme. Réimaginez vos efforts créatifs et accueillez la joie dans votre vie.

Verseau

Uranus rétrograde se trouve dans votre quatrième maison, celle du foyer. Réfléchissez à vos relations avec vos proches et recherchez la sécurité intérieure.

Poissons

Uranus rétrograde influence votre troisième maison de la communication. Explorez alors de nouvelles façons de satisfaire votre curiosité et renforcez vos liens sociaux.

Comment se préparer à la rétrogradation d’Uranus en 2023 ?

À l’approche d’Uranus rétrograde, il est essentiel de se préparer au voyage introspectif qui attend chaque signe. Voici donc quelques étapes pour vous aider à naviguer dans cette période de transformation :

Réflexion personnelle : prenez le temps de réfléchir à votre vie, à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Uranus rétrograde est une période idéale pour reconsidérer le chemin et faire les ajustements nécessaires pour votre signe.

Acceptez le changement : pendant qu’Uranus est rétrograde dans votre signe, il se peut que vous ayez envie de changement sur le plan personnel. Accueillez donc ce désir et soyez ouvert à des changements dans la direction de votre vie.

Réévaluez vos relations : réfléchissez aux personnes qui font partie de votre vie et à la façon dont elles correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. Uranus rétrograde peut d’ailleurs entraîner des changements dans les cercles sociaux et relations de chaque signe.

Faites confiance à votre intuition : Uranus rétrograde peut accroître votre intuition et votre conscience de soi. Faites donc confiance à votre instinct et à votre guidance intérieure lorsque vous prenez des décisions pendant cette période.