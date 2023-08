Super lune bleue en août 2023 : quel sera son impact sur votre signe du zodiaque ? Voici la réponse

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Pendant la saison de la Vierge, l’univers nous pousse à être exigeants, car ce signe du zodiaque est le plus perfectionniste. Mais la super lune bleue du mois d’août arrive pour mettre fin à ce stress en nous permettant de nous détendre au milieu de ce cycle accablant.

C’est exactement ce mercredi 31 août 2023 que la super lune bleue illuminera le ciel nocturne. Ces phénomènes lunaires se produisent entre trois et quatre fois par an. Celui du mois d’août est encore plus rare, car il s’agit de la deuxième pleine lune du mois civil, d’où son nom de lune bleue.

La dernière super lune bleue a eu lieu en décembre 2009, et la prochaine, après celle de cette année, n’apparaîtra pas dans le ciel avant août 2032. Découvrez alors ci-dessous l’impact de ce phénomène rare sur votre signe du zodiaque.

Bélier

La pleine lune en Poissons du 31 août mettra en lumière votre désir de vous retirer de la vie publique. Si vous vous sentez épuisé, c'est le moment idéal pour vous concentrer sur des activités moins physiques. Pour ce signe du zodiaque, cela inclut alors la rédaction d'un journal ou la rêverie.

Taureau

Cette lune bleue concentre vos espoirs sur des rêves d’amitié et de participation à la vie de la communauté. C’est le moment idéal pour ce signe du zodiaque de nouer des liens qui pourraient lui apporter un soutien à long terme.

Gémeaux

Cette lune éclaire votre carrière et votre image publique, ce qui vous permet de visualiser plus facilement votre parcours professionnel. Cela pourrait également signifier une promotion ou une occasion de mettre en valeur vos talents.

Cancer

Saisissez l’occasion d’élargir vos perspectives, même si cela implique de rompre avec votre routine quotidienne. Ce signe du zodiaque doit notamment se soucier de son bien-être.

Lion

La pleine lune en Poissons met en lumière les limites et les obligations que vous partagez avec les autres. Il se peut que vous régliez des dettes ou que vous réévaluiez vos responsabilités financières, ce qui entraînera des changements positifs dans vos ressources.

Vierge

La pleine lune bleue met l'accent sur les relations amoureuses et les partenariats. Embrassez les possibilités offertes par vos relations. De plus, ce signe du zodiaque doit garder l'esprit ouvert en ce qui concerne l'amour.

Balance

Cette lunaison vous invite à revoir vos habitudes, routines et rituels quotidiens. Faites preuve de souplesse dans votre vie quotidienne. Cela, afin de soutenir vos rêves et vos idéaux.

Scorpion

Votre imagination est débordante, ce qui en fait une excellente période pour les activités créatives ou l’exploration des plaisirs de la vie. Ce signe du zodiaque doit alors en profiter dès maintenant.

Sagittaire

La pleine lune illumine votre maison et votre vie de famille, vous encourageant à imaginer votre situation idéale. Envisagez d’apporter à votre résidence des changements qui correspondent à vos rêves.

Capricorne

Exprimez vos pensées et vos idées, même si les détails ne sont pas encore tout à fait clairs. Embrassez votre côté visionnaire, car l’inspiration coule à flots ce jour. Ce signe du zodiaque doit notamment croquer la vie à pleines dents.

Verseau

La super lune bleue illumine vos finances et vos ressources. Analysez la façon dont vos actifs peuvent vous servir et imaginez des moyens de profiter des fruits de votre travail.

Poissons

Cette pleine lune met en lumière vos rêves et vos aspirations. C’est le moment de voir grand et de visualiser votre avenir idéal.