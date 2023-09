© Numérologie: comment activer le code sacré pour devenir riche et millionnaire ? Voici la réponse

Il existe de nombreuses façons d’attirer l’argent et de devenir millionnaire ou au moins d’atteindre l’abondance et la prospérité. La plus infaillible de toutes étant de travailler dur chaque jour. Cependant, il existe également des outils tels que l’astrologie et la numérologie. Nous vous expliquons ci-dessous comment activer le code sacré qui vous rendra riche.

Qu’est-ce que la numérologie ?

La numérologie est une discipline qui a différentes fonctions. Grâce à la somme des nombres, il est possible de prédire des aspects importants de la vie. On recense notamment : quel métier choisir, quel est votre chiffre porte-bonheur, entre autres.

Cependant, dans ce domaine, il existe également les codes sacrés d’Agesta. Ce sont des combinaisons numériques qu’on peut activer pour attirer la richesse, l’amour, l’abondance, la santé, la prospérité, etc.

Quel est le code sacré qui fera de vous un millionnaire ?

Le code sacré qui vous sortira de la pauvreté et fera de vous un millionnaire porte le nom d'ange de l'abondance. Utilisez cette technique liée à la numérologie pour résoudre les problèmes économiques et attirer la prospérité et l'abondance financière auxquelles vous aspirez depuis longtemps.

Comment activer le code sacré ?

Le code sacré ou code de l’ange de l’abondance est le 71269. Il possède des vibrations spéciales qui attirent la fortune et la prospérité. Les experts en numérologie affirment que ce code peut être activé à tout moment de la journée. Vous pouvez donc le faire le matin, à midi ou le soir.

La première chose à faire pour activer le code sacré est de répéter 45 fois 71269 et de l’accompagner d’une pétition ou d’une intention, par exemple : « Je mérite la stabilité économique, j’attire la prospérité et j’appelle l’ange de l’abondance ».

Ce code sacré comme les autres est assez simple à activer, mais il faut garder à l’esprit que le plus important est de l’accompagner d’une intention claire et précise. Il est également nécessaire de le demander avec foi et confiance dans le pouvoir des nombres et de leurs vibrations.