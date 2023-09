© Découvrez votre élément dans l'Horoscope chinois et son impact sur votre vie

L’astrologie chinoise est un système ancien qui a captivé des millions de personnes dans le monde. Contrairement à l’astrologie occidentale, l’horoscope chinois se base sur un cycle de 12 ans. Chaque année étant représentée par un animal du zodiaque. Mais outre les animaux, il existe un autre élément important dans l’astrologie chinoise orientale : les éléments. Comment savoir quel est votre élément et comment il affecte votre vie ?

L’horoscope chinois compte 5 éléments. Bien que l’astrologie occidentale et indienne reconnaisse 4 éléments principaux (le feu, la terre, l’air et l’eau). L’astrologie chinoise va plus loin et reconnaît 5 éléments essentiels. Ces éléments sont : le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau.

Comment savoir à quel élément vous appartenez en fonction de votre année de naissance ?

Selon l’horoscope chinois, chaque personne appartient à l’un de ces éléments en fonction de son année de naissance. Pour ceux dont l’année de naissance se termine par 0 ou 1, vous appartenez au groupe Métal. En revanche, pour ceux dont l’année de naissance se termine par 2 ou 3, votre élément est l’Eau. Si elle se termine par 4 ou 5, vous vous identifiez au Bois. Les personnes nées dans les années se terminant par 6 ou 7, vous appartenez au groupe Feu. Et enfin celles dont l’année se termine par 8 ou 9, votre élément est la Terre.

Quel est votre élément selon votre numéro de naissance et comment affecte-t-il votre vie ?

Bois (4 et 5)

Représente la croissance, l’expansion et la créativité. Les personnes de cet élément sont entreprenantes et audacieuses. De plus, les signes qui possèdent l’élément Bois sont fortes, entreprenantes, audacieuses et téméraires. Elles ont une forte volonté et sont sûres d’elles, elles se battent pour leurs rêves et leurs objectifs. Ce que dit l’horoscope chinois, le bois est nourri par l’eau, est la matière première du feu, absorbé par la terre et dominé par le métal. À lire Découvrez le message des étoiles pour chaque signe dans la saison de la Balance

Le feu (6 et 7)

Symbolise la passion, l’originalité et l’impulsivité. Les personnes qui possèdent cet élément ont de la passion et décident de tout ce qu’elles font. Ainsi, ces dernières qui possèdent l’élément Feu sont originales, puissantes et impulsives. Elles mettent donc de la passion dans tous les aspects de leur vie, impliquant les émotions et les sentiments dans tout ce qu’elles font. Selon l’horoscope chinois, le Feu nourrit la Terre, est nourri par le Bois, contrôle le Métal et est contrôlé par l’Eau.

Terre (8 et 9)

Les personnes dotées de l’élément Terre sont pratiques, prudentes, passionnées et séduisantes. Elles planifient et essaient de penser à l’avance, elles sont travailleuses et fiables. La Terre nourrit le métal, alimente le feu, domine l’eau et est absorbée par le bois. Elle représente le sens pratique, la fiabilité et la passion. Selon l’horoscope chinois, les personnes qui possèdent cet élément sont travailleuses et fiables, les pieds fermement ancrés dans le sol.

Métal (0-1)

Symbolise la clarté, la discipline et la compétitivité. Les personnes qui possèdent cet élément ont un esprit brillant et sont capables de gérer leurs finances avec habileté. Ainsi, les personnes qui possèdent l’élément Métal sont joyeuses, indépendantes et aiment le pouvoir. Elles possèdent un esprit brillant, de la discipline et sont très compétitives. Elles savent gérer leur argent et apprécient le luxe. Selon l’horoscope chinois, le métal provient de la terre, est contrôlé par le feu et transforme le bois.

L’eau (2 et 3)

Représente la créativité, la transparence et l’adaptabilité. Les personnes qui possèdent cet élément sont capables d’assumer de grandes responsabilités et de s’épanouir dans de nouvelles circonstances. D’ailleurs, les personnes qui possèdent l’élément Eau sont créatives, transparentes et aiment la vérité. Elles sont capables d’assumer de grandes responsabilités et de s’épanouir dans des circonstances diverses. Selon l’horoscope chinois, l’eau est tirée du métal et nourrit le bois, éteint le feu et est absorbée par la terre.

L’année du lapin d’eau

L’horoscope chinois comporte plusieurs cycles et chaque année s’associe à un animal et à un élément. L’année du Lapin d’eau a commencé le 22 janvier 2023 et se terminera le 9 février 2024, selon la tradition chinoise. On considère les lapins comme vigilants, débrouillards et vifs d’esprit. Nous les connaissons pour être gentils, confiants et forts, mais ont parfois du mal à s’ouvrir aux autres. À lire 3 signes du zodiaque connaîtront les jours les plus prospères jusqu’au 1er octobre

Si vous cherchez la chance en cette année du Lapin d’eau, gardez à l’esprit que les numéros chanceux sont 3, 4 et 8, ainsi que leurs combinaisons, telles que 34 et 46. Les jours idéaux sont les 26, 27 et 29 de chaque mois lunaire chinois. Et les experts recommandent les couleurs bleu, rouge, violet et rose pour attirer la bonne fortune.