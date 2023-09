© 5 signes recevront de (très) bonnes nouvelles à la fin du mois de septembre, selon l'horoscope chinois

L’astrologie orientale joue un rôle clé dans la vie des 12 signes du zodiaque. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous l’impact de l’horoscope chinois sur votre vie. Voici alors les 5 signes du zodiaque les plus chanceux à la fin du mois de septembre. En effet, la chance sera de votre côté dans des domaines tels que l’amour, l’argent, la carrière. Il en va de même pour vos relations personnelles, comme la famille et les liens amoureux.

Voici les 5 signes du zodiaque les plus chanceux à la fin du mois de septembre, selon l’astrologie orientale et l’horoscope chinois :

1. Lapin (années de naissance : 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Lapin, votre chance dans les derniers jours de septembre est étroitement liée aux nombres de la fortune. Si vous êtes naturellement attiré par un nombre particulier et que vous le trouvez attirant, utilisez l’énergie de ces nombres pour améliorer votre travail et votre vie amoureuse cette semaine. Vous pouvez les écrire dans votre carnet, accrocher un panneau à votre porte. Ce signe peut même les tatouer sur ses doigts et sa main (si cela lui convient).

Les personnes nées sous le signe oriental du lapin et qui exercent des professions en rapport avec les chiffres, comme les comptables, les hommes d’affaires et les ingénieurs, seront les plus chanceuses au cours des derniers jours de septembre. En général, pour les personnes de ce signe de l’horoscope chinois, les journées seront douces et détendues, et pleines de rencontres avec les amis et la famille.

2. Cheval (Années de naissance : 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Cheval, votre chance sera particulièrement sensible dans la sphère étudiante ou professionnelle. L'horoscope chinois vous demande de rester concentré sur vos études, votre travail et vos recherches. En effet, les résultats académiques et professionnels seront plus tangibles que jamais. Ces jours-ci, vous pourriez recevoir une augmentation de salaire ou de poste dans votre domaine de travail. Mais c'est aussi le moment idéal pour redécouvrir votre but dans la vie. Soyez attentif aux signes de l'Univers !

3. Cochon (Années de naissance : 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Qu’elle soit platonique ou romantique, votre chance dans les derniers jours de septembre sera liée à vos relations interpersonnelles. De plus, c’est le moment idéal pour écouter votre moi intérieur et prendre soin de vous, ainsi que de vous chouchouter. Prenez le temps de vous occuper de vous, d’aller au spa, de lire un livre que vous aimez. Vous pouvez aussi passer du temps avec vous-même et vos amis, ou faire du shopping. Optez pour des huiles essentielles et des diffuseurs d’arômes pour apporter paix et inspiration dans votre vie. Ils aideront ce signe à méditer et à trouver sa voie.

4. Chien (Années de naissance : 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Faites attention à vos pensées et à vos actions ces jours-ci. Rappelez-vous que vous êtes le propriétaire de votre destin. Et aujourd’hui plus que jamais, la chance sera canalisée en vous et dans toutes les actions que vous entreprendrez. Ce qui signifie que, si vous souhaitez quelque chose, les signes disent que c’est le meilleur moment pour l’exécuter. Ainsi, tout se passera comme vous l’attendez. Cependant, vous devez éviter le pessimisme et le manque de confiance en vous, sinon vous ne parviendrez pas à réaliser ce que vous souhaitez.

Ces jours-ci, il est probable que vous preniez du temps avec votre partenaire et que vous fassiez un petit voyage. Votre corps réclame des vacances, alors n’ayez pas peur de les prendre. Cela vous fera du bien et vous reviendrez au travail plus inspiré que jamais, en plus de recharger vos batteries. D’autre part, vous pouvez vous entourer de l’optimisme et de la positivité dont vous avez besoin. L’Univers vous demande de ne pas oublier que vous êtes une pure magie.

5. Bœuf (Années de naissance : 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bœuf, la chance est de votre côté à la fin du mois de septembre et elle est liée aux finances, en particulier aux prêts et à l’argent. Si vous travaillez dans une banque ou avez une activité de prêt, ces jours-ci la fortune sera plus proche que jamais de vous, car les temps s’alignent en votre faveur. Cette énergie bénira également ceux de ce signe qui souhaitent emprunter de l’argent pour acheter une maison ou demander un prêt pour poursuivre leurs études.

Faites attention à l'argent que vous prêtez aux autres car vous risquez de ne pas le récupérer. Les parfums floraux vous porteront chance. Si vous avez un parfum favori, utilisez-le plus souvent car il sera votre porte d'entrée vers les situations plus chanceuses auxquelles vous aspirez dans le domaine du travail.