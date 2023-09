© Astrologie : les fondements et l'application de la méthode 369 pour parer le lien financier et amoureux

Cette méthode ne prend pas plus de 5 minutes par jour et est efficace pour attirer tout ce que vous désirez.

Grâce aux réseaux sociaux, différentes méthodes de manifestation sont devenues populaires. Cela, en raison de leur efficacité si l’on a la foi et la persévérance. L’un des plus connus dans le monde de l’astrologie est le 369, une méthode assez simple à réaliser. Vous n’aurez besoin que de 5 minutes de votre journée pour attirer ce que vous désirez le plus. Nous vous expliquons étape par étape comment procéder pour attirer l’argent et l’amour. Prends note!

La loi de l’attraction stipule que nous sommes ce que nous pensons. Ainsi, si nous pensons à des choses négatives, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c’est ce que nous attirerons dans nos vies. Cela, parce que nous sommes à l’écoute d’une fréquence vibratoire basse. Pour attirer les bonnes choses, il faut faire le contraire et l’univers l’enverra.

La méthode de manifestation 369 est idéale pour attirer la santé, l’argent et l’amour, ou tout ce que vous voulez. Cela, à condition que cela soit fait correctement. Le pionnier de cette méthode était l’inventeur Nikola Tesla, qui avait un passe-temps particulier avec ce trio de chiffres, qui a régi toute sa vie. Il a dit : « si vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, vous auriez une clé pour accéder à l’univers ».

Comment fonctionne la méthode de manifestation 369 de Tesla ?

Les méthodes d’attraction de l’astrologie sont devenues virales notamment grâce à TikTok. Là, les internautes expliquent les différentes manières de le faire et comment les exécuter correctement. Pour manifester avec 369, il suffit d’avoir un cahier, un stylo, un souhait et 5 minutes de temps pour être présent. Et ce, en y mettant toute son énergie. À lire La Lune des Moissons approche, voici ce que les signes du zodiaque devraient éviter

Pour ce faire, vous devez être dans un espace confortable avec une musique relaxante ou des hautes fréquences (il existe des playlists sur Spotify et YouTube). Vous devez être clair sur ce que vous souhaitez manifester et l’écrire dans un cahier comme suit : 3 fois le matin, 6 fois l’après-midi et 9 fois le soir. C’est ainsi que votre conscience réfléchit continuellement et cherche inconsciemment les moyens d’y parvenir. Le précepte de cette méthode s’avère être très simple.

Vous devez tenir compte du fait que vous devez d’abord être reconnaissant pour ce que vous recherchez et l’écrire au présent. C’est-à-dire faire comme si vous l’aviez déjà. Décrivez-le tel que vous l’imaginez avec tous les détails et surtout : ressentez-le. Demandez-vous aussi comment je me sentirais si je l’avais déjà ? Par exemple : « Merci univers pour mon nouvel emploi qui me donne la possibilité de travailler à domicile et avec un revenu d’un montant « x ».

Répéter l’exercice de manifestation de la méthode Nikola Testa 369 pendant 33 jours, pourquoi ? 3×3=9 et 3+3=6. Vous pouvez l’attirer immédiatement ou des mois, voire des années peuvent s’écouler. Mais à un moment donné, il arrivera, car l’univers n’est pas guidé par le temps, puisque le temps est relatif. N’oubliez pas de le faire avec une foi totale et faites attention à ce que vous demandez.