© Adieu parfum : apprenez la méthode pour profiter d'une senteur riche tout au long de la journée sans vous ruiner

Arrêtez de payer de grosses sommes d'argent pour un parfum. On peut sentir bon et s'en passer grâce à certaines méthodes.

L’utilisation d’un parfum est indispensable pour toute femme, car il garantit une odeur propre pendant plus d’heures par jour. Mais nous savons aussi que les parfums sont chers et que payer constamment des lotions pour sentir bon est un coup dur pour notre poche. Heureusement, il existe des méthodes et des astuces pour sentir bon sans dépendre des parfums. Et ce, grâce aux huiles essentielles.

Les parfums peuvent rendre votre corps et vos vêtements tout à fait agréables. Mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, car vous pouvez utiliser votre huile essentielle préférée pour sentir bon tout au long de la journée. Les femmes qui souhaitent essayer cette technique doivent donc choisir leur parfum préféré et l’appliquer à des endroits stratégiques.

Comment utiliser les huiles essentielles pour sentir bon ?

Il est important de noter qu’il faut les préparer avant de les utiliser sur la peau, car les huiles essentielles provoquent de certains désagréments. Entre autres, elles peuvent provoquer des irritations ou une sensibilité de la peau. Cela se produit souvent si elles sont utilisées directement à l’état pur. Il est donc essentiel de les diluer avant de les appliquer en guise de parfum. Selon les spécialistes, elles doivent être mélangées à des huiles de support avant d’être appliquées sur la peau. Ces huiles porteuses courantes sont l’huile d’amande, l’huile de coco, l’huile de jojoba, l’huile d’olive, entre autres.

En diluant les huiles essentielles dans les huiles de support, vous pourrez alors les appliquer sur votre peau de manière sûre et beaucoup plus facile. Ce qui permettra d'éviter toute réaction négative sur la peau, sans utiliser de parfum. Pour ce faire, vous devez mélanger 5 gouttes d'huile essentielle à une cuillère à soupe d'huile de support. Il ne vous restera plus qu'à l'utiliser pour sentir bon et faire l'envie de toutes les femmes.

Lorsque vous appliquez l’huile essentielle sur la peau, massez doucement pour bien l’absorber et la répartir uniformément. En plus de diffuser l’arôme, le massage détend la peau. Appliquez l’huile sur les points stratégiques où vous sentez votre pouls. Cela inclut les poignets, derrière les oreilles, sur le cou, les chevilles et l’intérieur des coudes. Ces endroits bénéficient d’une plus grande circulation sanguine, ce qui permet à la senteur de se répandre plus efficacement et de vous faire profiter plus longtemps du parfum. Ainsi, vous pouvez dire adieu au parfum et commencer à utiliser les huiles essentielles pour vous parfumer.