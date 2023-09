© Lune en Sagittaire : 4 signes du zodiaque qui seront concernés entre septembre et octobre

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier:

L’astrologie nous permet de connaître différents aspects de la vie de tous les signes du zodiaque. Il en va de même pour leurs différents mouvements, où il y aura un moment de transformation, de nouvelles opportunités et d’apprentissage. La vérité est que tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez.

L’important est qu’ils apprennent des leçons et acquièrent des connaissances. C’est pourquoi à cette occasion il est temps de parler de la vie de 4 signes du zodiaque. Ils connaîtront des moments de difficulté et de réflexion sur ce que le reste du mois de septembre et une partie d’octobre leur réserveront.

Bélier:

Au cours de ces jours, vous serez confronté à de nouveaux défis dans votre vie amoureuse. Il ne sera donc pas rare qu’il y ait des problèmes et des discussions, puisque cela fait partie de la relation. L’important pour ce signe du zodiaque est de savoir les gérer et d’avoir une bonne communication. . Parlez comme deux personnes mûres et réparez ce qui ne fonctionne pas.

Lion:

Vous serez dans une phase d’épuisement sans raison apparente. Vous aurez donc besoin de vous reconnecter à vous-même. Pour ce signe du zodiaque, il est temps de prendre quelques jours pour se reposer. Il doit aussi occuper son esprit à autre chose, comme rendre visite à sa famille ou sortir entre amis. À lire La pluie de météores diurne surprendra tous les signes du zodiaque à partir du 28 septembre

Balance:

Gardez à l’esprit que vous allez vivre une trahison ou que vous en découvrez. Cela aura un impact sur votre vie car c’est une personne proche. Pour cette raison, vous devez prendre la décision de vous éloigner. Ce signe du zodiaque doit aussi changer de direction et cesser de faire confiance à quiconque.

Capricorne:

Ce signe du zodiaque a joué avec plusieurs personnes en même temps, sans vouloir rien de sérieux avec elles. Par conséquent, l’univers vous laissera sans aucun et vous ne trouverez personne qui s’intéresse à vous lors de ces changements dans le mouvement de la Lune. Apprenez-en et ne recommencez pas, car ce sera pire plus tard.