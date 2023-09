© Découvrez les 7 phrases pour sauver une relation, selon un expert de Harvard

L’amour, même s’il est présent dans toute relation, n’est pas souvent suffisant pour qu’une relation prospère, qu’il s’agisse d’une relation amoureuse, d’un mariage ou d’une amitié. Chaque couple connaît des moments difficiles, c’est donc la manière dont les partenaires interagissent qui permettra à leur vie de couple d’avancer.

Pour que tout soit prospère, un psychologue de l’université de Harvard a révélé ces phrases qui peuvent nous aider au milieu de la tempête et pour que la relation soit encadrée dans le bonheur.

7 phrases qui aideront à renforcer l’amour dans une relation

1- « Je t’entends ».

Dire les choses est important, mais écouter l’autre l’est tout autant. En effet, le psychologue de l’Université de Harvard prévient que de nombreux malentendus dans une relation peuvent être évités grâce à une écoute active. Il est donc important pour les deux parties de parler, d’exprimer leurs souhaits et de prendre en compte les besoins de l’autre personne.

2- « Aidez-moi à mieux comprendre ».

Chaque personne est le résultat de la façon dont elle a vécu son enfance et a été élevée, ainsi que des valeurs qui lui ont été inculquées au cours de ses premières années et de ses expériences de vie. Si votre partenaire, avec qui vous êtes en relation, réagit à une situation d'une manière que vous ne comprenez pas, lui dire que vous voulez mieux le ou la connaître est essentiel pour résoudre le conflit et créer un lien plus profond.

Il est donc essentiel d’indiquer clairement que vous souhaitez que l’autre personne vous aide à la comprendre.

3- « J’apprécie vos efforts ».

Le psychologue de Harvard reconnaît qu’il est tentant de trop se concentrer sur ce que l’on n’aime pas chez son partenaire et de le pointer du doigt dès que l’on en a l’occasion. Toutefois, il est important de souligner ce qu’il y a de bon dans ses actions. Pour que l’amour et la relation prospère et que le couple soit heureux, parmi les phrases à mettre en avant, il y a « J’apprécie tes efforts », qui sera un message de soutien à l’autre.

4- « Je te fais confiance ».

Toute relation durable et réussie doit toujours reposer sur une base de confiance. Selon Cortney Warren, des phrases telles que : « Même quand les temps sont durs, je choisis toujours d’être avec toi » ou « Je suis là et je veux que ça marche » doivent représenter chacun d’entre vous dans votre couple

5- « Je t’aime ».

L’amour s’exprime aussi par des mots. Certaines personnes tiennent pour acquis que leur partenaire sait à quel point elles l’aiment. Mais en réalité, cela ne fait jamais de mal de le dire et de le rappeler à l’autre personne avec qui vous êtes en relation.

6- « Je te pardonne Peux-tu me pardonner ? »

Le pardon est une chose difficile et encore plus lorsqu'il s'agit de son partenaire, comme le prévient l'expert de Harvard. Selon le psychologue, plusieurs études ont montré que les couples qui pratiquent le pardon entre eux sont plus susceptibles d'avoir des relations plus longues et plus satisfaisantes.

7- « Amusons-nous ! »

Parmi les phrases à retenir pour que l’amour prospère, l’expert de Harvard soutient qu’il faut accorder de l’importance à celles qui vous invitent à faire des projets avec l’autre personne, en sortant de la routine quotidienne. Une chose aussi simple que de programmer une escapade d’un week-end, un dîner ensemble, une promenade au grand air, une simple rencontre intime à la maison pour parler de ce que vous ressentez, contribuera à renforcer la relation.