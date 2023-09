© Découvrez le message des étoiles pour chaque signe dans la saison de la Balance

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Samedi dernier, le 23 septembre, c’était l’équinoxe d’automne. Mais l’énergie de ce moment coïncide également avec l’arrivée de la saison de la Balance. Cela apportera alors de nombreux changements positifs dans nos vies, surtout après des mois de périodes compliquées et même de ruptures amoureuses ou de projets importants. Vous voulez savoir ce qui attend chaque signe jusqu’à la mi-octobre ?

La première chose à savoir est que le 23 septembre, le Soleil est entré en Balance. Cela, pour marquer la saison des éclipses. Mais c’est aussi le moment de profiter de son énergie positive. Selon Mía Astral, à cette période de l’année, l’accent est mis sur les relations, le plaisir, le partage et la recherche d’un équilibre. Et ce, en essayant de créer un équilibre avec soi-même pour l’avoir avec les autres, en cherchant des accords et des réconciliations, bien que tout cela varie d’un signe à l’autre.

Et si les astres veillent à ce que tout cela se produise, chaque personne doit travailler sur elle-même pour y parvenir. Selon l’astrologue, un aspect important à prendre en compte est de faire attention à notre comportement. En effet, il influence nos relations avec les autres. Par conséquent, y prêter attention au bon moment fera la différence pour nous favoriser de la meilleure façon possible. Et ce, bien que la saison de la Balance ait ses messages spécifiques.

Les personnes sous le signe du Bélier devront faire preuve de courage. Ce qui les aidera à être authentiques. En effet, la période idéale de l’année est celle des relations intentionnelles et présentes, ainsi que réelles. À lire Découvrez votre élément dans l’Horoscope chinois et son impact sur votre vie

Le Taureau devra accepter les changements que la saison de la Balance lui apportera. Effectivement, c’est ce qui l’aidera à atteindre son objectif de « briser les structures de la routine ».

La leçon pour ce signe sera d’apprendre et de se laisser porter, surtout lorsqu’il s’agit d’affaires de cœur. L’amour ne peut être contrôlé, et encore moins adapté à votre rythme accéléré. Alors, donnez-vous l’occasion d’être plus détendu.

La saison de la Balance pour votre signe se reflétera dans l’argent et selon Mía Astral. Vous devrez vous organiser pour commencer des lancements ou des impulsions en vue de 2024. Mais pour les mener à bien, l’épargne et la stratégie sont fondamentales.

Il est temps pour les Lion de se connecter à eux-mêmes et à cette voix intérieure qu’ils ignorent habituellement. Avec le Soleil en Balance, il est possible de travailler sur les attachements et les codépendances. Et pas nécessairement avec un partenaire, mais dans d’autres domaines tels que la famille, le travail ou les amitiés. Trouvez donc votre force et montrez qui vous êtes.

Il est important que vous n’hésitiez pas à accepter ou à donner une chance aux changements, surtout s’ils sont liés au travail ou à la propriété, car c’est la meilleure période de l’année pour se concentrer sur ces questions et les résoudre. À lire 3 signes du zodiaque connaîtront les jours les plus prospères jusqu’au 1er octobre

Pour le signe de l’anniversaire, il est primordial d’être ouvert aux changements inattendus. À ce sujet, l’astrologue a souligné qu' »il existe une sagesse plus grande que notre esprit et que ce que nous voulons de manière fantaisiste ».

L’horoscope des Scorpions leur rappelle qu’ils doivent se défaire du passé et de ce qui ne leur sert plus, afin de se remplir d’une énergie nouvelle et positive qui leur permettra de renaître et de s’épanouir.

La saison de la Balance pour ce signe est fondamentale pour qu’il apprenne à collaborer avec d’autres personnes tout en s’autorisant à réparer les malentendus, les problèmes ou les situations avec son entourage.

Pour sa part, ce signe devrait s’attacher à « renforcer les liens avec ceux avec qui vous avez de grands projets ».

À partir d’aujourd’hui, il est temps de penser, de planifier et d’organiser les voyages que vous voulez faire, de commencer à donner une suite à ces objectifs ; dans les deux cas, vous ne devez pas seulement penser à court terme, mais aussi à long terme.

Enfin, pour les Poissons, cette période de l’année vous aidera à approfondir les liens avec d’autres personnes et à guérir de vieilles blessures.