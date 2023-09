© Comment profiter de l’énergie de la pleine lune en Bélier ? Les astrologues répondent

L’astrologie se base sur l’observation de la position et du mouvement des planètes et autres corps célestes dans le ciel. De nombreuses personnes pensent que ces événements ont un impact sur la personnalité et le destin des gens. Et ce, bien que cela soit basé sur des opinions et des croyances, et non sur des preuves. Ensuite, nous parlons de l’un des événements astronomiques les plus proches et de la manière d’utiliser son énergie à notre bénéfice. Il s’agit de la pleine lune en Bélier.

Aujourd’hui 29 septembre est la prochaine pleine lune en Bélier.

Selon les experts en astrologie, c’est l’une des fêtes les plus magiques de l’année. Le Bélier est un signe de feu caractérisé par son énergie ardente, son dynamisme et son leadership. Pour cette raison, lorsque la pleine lune est en Bélier, on dit que cette énergie devient plus intense, elle s’amplifie. Exploiter cette énergie peut être bénéfique de plusieurs manières.

La pleine lune en Bélier est un bon moment pour nettoyer notre corps et notre esprit, ainsi que pour prendre conscience de nos schémas de pensée profonds. Selon les experts, on peut réciter l’affirmation suivante : « Je nettoie mon esprit et mon corps. J’ai restauré tout ce qui est bon, en scellant mon aura d’amour, de paix et d’harmonie », pendant la journée où se produit cet événement. Il convient de noter que vous pouvez utiliser d’autres mots ou modifier une partie de la phrase.

L’important est que vous suiviez l’essence du message.

La pleine lune en Bélier affiche un potentiel impressionnant qui nous invite à donner une forme tangible à nos idées. Cette énergie qui nous entoure nous pousse à adopter une approche audacieuse dans la vie. En ce moment, notre confiance augmente et nous sommes prêts à prendre des mesures décisives pour obtenir les résultats que nous souhaitons. La pleine lune en Bélier est une alliée redoutable si nous recherchons plus d’action, de confiance et de passion dans nos vies. À lire 5 signes auront de la chance à partir du 30 septembre grâce à la Lune des moissons

La pyrite se présente comme un compagnon précieux dans cette période astrale. Cette pierre énergétique offre un large éventail d’avantages grâce à ses nombreuses propriétés. Elle stimule le flux des pensées et des idées et jette un pont vers la découverte de nos propres capacités. La pyrite nous relie à notre force intérieure et éveille notre potentiel personnel. D’autre part, elle attire à nous l’abondance et la prospérité que nous recherchons, tout en renforçant nos qualités de persévérance et d’engagement.