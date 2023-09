© La Lune des Moissons approche, voici ce que les signes du zodiaque devraient éviter

Le 29 septembre, tous les signes du zodiaque doivent être plus prudents dans ce qu'ils font, pensent et décident.

Dans l’univers, il existe de nombreux mouvements constants qui modifient la vie de manière positive et négative de chacun des signes du zodiaque. Ces derniers jours de septembre se produira un phénomène astrologique connu sous le nom de Harvest Moon. Durant cet événement les signes devront être prudents et éviter de faire certaines choses pour ne pas nuire à leur avenir.

La Lune des Moissons diffère des autres car elle est pleine et plus lumineuse. Ce qui aura lieu cette année 2023 le 29 septembre prochain. Une énergie de stagnation sera ressentie avec une fréquence vibratoire assez basse. Ainsi, les signes devront se protéger pour ne pas faire des choses qu’ils pourraient regretter.

L’élément auquel ils correspondent désigne ce que chacun des 12 signes du zodiaque devrait éviter de faire ce vendredi 29 septembre. Pour que cela ne vous affecte pas trop, vous pouvez emporter avec vous une amulette ou un quartz. Cela vous protégera de tout le mal et attirera le meilleur dans votre vie. Ensuite, lisez les prédictions que les étoiles ont pour votre élément.

Feu : Bélier, Lion et Sagittaire

Les signes du zodiaque de l’élément feu doivent éviter à tout prix d’être impulsifs. C’est un trait de leur personnalité qui les caractérise le plus, cependant, pendant la Lune des Récoltes. C’est quelque chose qu’ils doivent éviter à tout prix, sinon cela entraînera de graves conséquences. De plus, cela se reflétera négativement dans les derniers mois de cette année. Réfléchissez à deux fois avant d’agir. À lire Astrologie : les fondements et l’application de la méthode 369 pour parer le lien financier et amoureux

Terre : Taureau, Vierge et Capricorne

Les mouvements de l’univers vous déséquilibrent et vous enlèveront la stabilité dont le maintien vous a coûté tant de travail. Il faut rester calme comme vous savez le faire, vous êtes sorti de pires choses. C’est juste une séquence qui va durer quelques jours, alors évitez à tout prix de trop vous inquiéter. Pour ces signes du zodiaque, tout ira bien et cela s’améliorera dans peu de temps.

Air : Gémeaux, Balance et Verseau

Ce jour-là, évitez tout contact avec des personnes que vous n’aimez pas ou avec lesquelles vous avez eu des disputes récentes. En effet, vous ne serez pas de bonne humeur pour tolérer quiconque vous traite mal. Et vous exploserez jusqu’à vous retrouver dans un procès plus important, ce que vous pourriez regretter. Restez seul, concentrez-vous simplement sur vous-même et maintenez votre paix intérieure. Évitez les problèmes, signe du zodiaque aérien.

Eau : Cancer, Scorpion et Poissons

Lors de cet événement, évitez de faire des projets de voyage ou de déménagement, car cela se passera mal, comme le prédit l’astrologie. Ne faites pas de mouvements brusques et ne prenez pas de décisions définitives, signe du zodiaque d’eau, mieux vaut méditer et bien y réfléchir pendant quelques jours de plus ou, au moins, jusqu’à ce que la Lune des Récoltes se termine et que l’énergie circule normalement.