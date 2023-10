© Octobre commence par des conseils pour 5 signes du zodiaque grâce à la pluie de météores

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Le dernier trimestre de 2023 est arrivé et avec lui commencera une série d’événements astronomiques qui changeront la vie de certains signes du zodiaque, comme le Bélier, le Cancer, la Balance, le Scorpion et les Poissons, depuis septembre clôturé par la pluie de météores, les Sextantides, et la Lune de récolte qui continuera à avoir des effets jusqu’au milieu de ce mois.

Du 21 mars au 19 avril

Renforcez les relations avec les autres signes que vous aimez. Vous avez été très dispersé avec vos amis car votre réalité vous a complètement absorbé, mais cela ne doit pas être pour vous une excuse pour renouer les liens et les renforcer encore davantage. N’oubliez pas qu’ils constituent votre réseau de soutien et que vous êtes également important pour tout le monde. Cherchez à vous détendre avec eux, écoutez-les car eux aussi ont beaucoup à dire. Vous n’êtes pas le seul à avoir des problèmes et une routine stressante.

Du 21 juin au 22 juillet

Libérez-vous de la peur du changement, c’est aussi certain dans la vie que la mort elle-même. Vous ne pouvez pas vous échapper et résister ne fera que rendre les choses encore plus compliquées. Au contraire, recherchez le côté positif, dont vous pourrez profiter. Pensez que c’est une option pour mieux faire les choses, soyez reconnaissant et agissez. Il est normal de regretter le passé, mais vous devez apprendre de ces moments. Ce signe doit garder à l’esprit que ce qui lui manque n’est plus là et ne le sera plus.

Du 23 septembre au 22 octobre

Ce signe doit se fixer des limites. Ne laissez pas les autres faire la fête avec vous car ils savent que vous pouvez vous plier. Analysez-vous et regardez à l’intérieur de vous-même pour découvrir pourquoi vous cédez à la pression et aux demandes des autres. Lorsque vous trouverez vos réponses, vous verrez que dire « Non » sera très agréable et plus d’un vous posera des questions, ils vous diront des choses qui vous feront du mal. Mais rien de tout cela n’affectera ce signe.

Du 23 octobre au 21 novembre

Du 23 octobre au 21 novembre

Ce signe doit construire des habitudes. Si vous voulez que votre vie commence à changer pour le mieux, vous devrez changer certains comportements et créer de nouvelles habitudes. Cela peut être difficile au début, mais avec de la discipline, vous y parviendrez. Vous ressentirez une grande satisfaction lorsque vous ferez les choses presque par inertie, vous sentirez que vous avez atteint le but. Commencez par un et progressivement pour que ce ne soit pas si compliqué pour vous.

Du 19 février au 20 mars

Ce signe doit cultiver un état d’esprit de croissance. Ne vous contentez pas de peu et ne soyez pas toujours à la recherche du moins cher ou du plus économique en période d’abondance financière. Il ne s’agit pas de gaspiller, mais de comprendre que l’on peut acheter des articles de qualité. Arrêtez de vivre dans une austérité forcée et constante sans besoin. Cela doit commencer par changer votre façon de penser en matière de pénurie.