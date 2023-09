© 5 signes auront de la chance à partir du 30 septembre grâce à la Lune des moissons

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

A 21h57 ce vendredi 29 septembre, le ciel de France s’illuminera de la lueur de la Harvest Moon. Le nom sous lequel on connaît le satellite naturel dans sa phase maximale au cours de ce mois. On l’appelle Harvest Moon car il est le premier de l’automne, lorsque vient le temps de récolter toutes les cultures du printemps. Cet événement influencera alors la vie de certains signes.

De plus, ce sera la dernière super lune de l’année car elle sera à son apogée. Ce qui la fera percevoir comme plus grande que la normale. Trois planètes l’accompagneront : Saturne, Jupiter et Mercure. Elles porteront chance au signes Bélier, au Lion, à la Balance, au Sagittaire et au Verseau.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Vous commencerez à assimiler et à tirer les leçons que vous a laissées cet épisode qui vous a causé tant de douleur. Vous tournerez la page et constaterez que l’avenir immédiat n’est pas aussi mauvais que vous le pensiez. Votre réseau de soutien continuera à vous soutenir et à vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin. Il vous suffit de continuer à vous motiver et à vous donner la force de ne pas vous évanouir. Ce signe sortira bientôt de tout cela. À lire Découvrez l’énergie qu’apporte la saison des éclipses avec la pleine lune en Bélier

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Ce travail sera pour vous, vous commencerez enfin à briller comme vous l’avez toujours voulu, et ce sera parce que vous avez cultivé pendant longtemps. Vous serez surpris par le niveau que vous atteindrez avant la fin de l’année et vous pourrez atteindre certains objectifs que vous vous êtes fixés début 2023. Vous comblerez également de satisfaction vos parents et vos proches. En effet, ce signe est un exemple de lutte et de discipline.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Laissez votre voix intérieure vous guider dans les jours à venir. Effectivement, elle vous mènera vers les opportunités dont vous avez besoin pour être reconnu comme vous l’espérez. Vous avez peut-être un peu peur de prendre des risques, car vous pensez à ceux qui dépendent de vous. Mais ce seront eux qui pousseront ce signe à franchir le pas et à réaliser ce à quoi il aspire.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre À lire Comment profiter de l’énergie de la pleine lune en Bélier ? Les astrologues répondent

Vous pensez que tout est perdu, vous avez même attaqué votre propre estime de soi. Mais vous trouverez toujours quelqu’un qui verra toute la beauté intérieure en vous. Ce signe trouvera également l’amour là où il l’attend le moins, de la manière la plus surprenante. Même s’il vous faudra faire votre part et ne pas construire de murs qui vous empêchent de voir à quel point vous êtes grand.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

L’occasion se présentera pour ce signe de se reposer comme il le mérite. En effet, vous passerez beaucoup de temps à penser aux autres, à ce dont ils ont besoin, moins à votre propre bien-être. Et ce seront eux qui conspireront pour vous offrir une journée de détente spectaculaire. Laissez-vous dorloter, n’enlevez pas la volonté des autres, car vous savez bien que vous en avez besoin. Cela vous revitalisera et vous donnera l’énergie dont vous avez besoin pour continuer.