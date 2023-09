© 6 signes du zodiaque connaîtront un changement inattendu la 1ère semaine d'octobre

Il y a des récompenses pour un travail bien fait et la tentation peut compliquer l’amour.

Septembre fait ses adieux avec une pleine lune magique et une pluie d’étoiles diurne. Nous entrons dans la dernière ligne droite de 2023 avec la conjonction de la Lune et de Jupiter, qui apportera des surprises à certains signes du zodiaque. Il s’agit du : Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire et Verseau qui changeront au cours de la première semaine d’octobre.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Vous n’êtes pas reposé comme vous le devriez, mais c’est parce qu’organiser et planifier votre journée n’est pas votre truc. Ces signes du zodiaque finissent alors par travailler dur et coincé dans les embouteillages. Bien que dans ces deux jours ce panorama va changer. Tout se déroulera donc très bien au point que vous pourrez recharger vos énergies comme des enfants, avec juste une petite sieste. Mais vous devez mettre de l’ordre dans votre vie.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin À lire Pluie de météores et éclipses : les événements qui illumineront le ciel en octobre

Vous travaillez dur et avez essayé à plusieurs reprises d’obtenir un résultat positif. Mais la chance n’a pas été du côté de ces signes du zodiaque. Il vous faudra donc faire une pause pour prendre de l’ampleur. Après cela, le succès sera le vôtre et vous ressentirez une grande satisfaction. Vous recevrez des éloges et serez fier de vous car vous êtes rarement aussi persistant dans quelque chose.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous avez fait beaucoup d’efforts parce que vous voulez qu’ils aient une bonne image de vous. Ces signes du zodiaque veulent impressionner. Vous y parviendrez, cependant, d’autres intérêts auront plus de poids que tout le bien que vous avez fait jusqu’à présent. En effet, d’autres personnes interféreront dans la décision des personnes impliquées et tenteront de garantir que leurs personnes de confiance obtiennent ces ressources ou ces postes.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Ces signes du zodiaque vivront une situation qui mettra à l'épreuve votre maturité émotionnelle. Vous devrez montrer à quel point vous êtes fort et résilient afin que cela n'affecte pas votre comportement à long terme. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos personnes de confiance car ce seront elles qui vous donneront l'impulsion dont vous aurez besoin. Ce sera le moment idéal pour vous d'envisager un changement radical pour une vie plus sereine.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Ces signes du zodiaque penseront à une personne du passé qui a « bougé le sol » et qui semble avoir laissé une grande marque indélébile en eux. Ce qui vous fera succomber et tomber dans la tentation, mettant en péril toutes les bonnes choses que vous avez accomplies jusqu’à présent. Même si vous entretenez une relation amoureuse respectueuse, elle en sera affectée car vous commencerez à comparer et à voir des défauts là où il n’y en avait pas auparavant.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Les mérites accumulés apporteront à ces signes du zodiaque de nombreuses surprises qui les rendront heureux pendant tout le mois. Vous devrez donc vous préparer à recevoir non seulement des félicitations, mais aussi de l’argent, des jours de congé ou des prix qui vaudront la peine d’avoir déployé tant d’efforts et perdu un quelques instants à la maison. Tout cela vous servira également de formidable référence qui vous ouvrira de nombreuses portes.