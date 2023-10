© Les conseils des étoiles pour changer la vie de 5 signes pendant la lune décroissante

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

2023 est entré dans le dernier quartier de l’année, et ce mois d’octobre d’importants événements astronomiques arriveront qui influenceront la chance des signes, comme le dernier quartier de la Lune : décroissant, pour ce vendredi 6 octobre, et ce sera sous la constellation du Cancer, apportant de bonnes nouvelles.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Il fait partie des signes de feu. Si vous êtes un natif de ce signe, alors travaillez sur ce qui vous rend heureux. L’argent arrivera entre vos mains très rapidement et facilement, mais ce ne sera pas parce que vous investirez dans une entreprise qui vous offre cela, mais parce qu’il sera le résultat de votre travail. Si vous travaillez dans un domaine où vous vous sentez très bien, ce que vous faites vous procure du plaisir, vous remplit de bonheur, car la prospérité sera votre fidèle compagne et se manifestera par une augmentation de vos finances.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet À lire L’éclipse solaire annulaire approche : quand et comment la voir ?

Votre signe astrologique appartient aux signes d’eau. N’ayez pas peur des responsabilités en amour. De grands engagements s’annoncent en matière d’amour. Il est possible que si vous êtes dans une relation stable, vous décidiez tous les deux de faire un pas plus grand et d’emménager ensemble, ou d’agrandir la famille avec l’arrivée d’un bébé ou d’un animal de compagnie. La vérité est qu’ils disposeront des conditions idéales pour réfléchir à des projets à plus long terme qui s’avéreront prospères.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous faites aussi partie des signes d’eau. Choisissez bien pour compter vos victoires. Vous aurez la compagnie de quelqu’un de très spécial dans ces moments dont vous avez tant besoin, car vous souhaitez partager vos réalisations avec les autres, avec une personne vraiment sincèrement enthousiasmée par ce que vous avez accompli. C’est un cadeau que la vie vous fera face à la solitude que vous avez vécue ces dernières années. Cette personne vous a toujours donné de la force et a toujours cru en vous.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous aussi appartenez aux signes de feu. Écoutez toujours votre « raison ». N’écartez pas ce que votre intuition ne sait plus vous dire pour en tenir compte. Il y a une grande vérité devant vous qui vous fera vous sentir libre, elle vous donnera ce pour quoi vous avez tant prié, mais c’est vous qui devrez franchir la dernière étape pour que cela se réalise. Prenez des risques, communiquez ce que vous ressentez et donnez-vous la possibilité de vivre certaines expériences, même si vous avez peur de les faire. Vous verrez de bons changements. À lire Horoscope d’octobre : le jour de chance du mois pour votre signe du zodiaque

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous faites partie des signes d’eau. Sachez que vous ne contrôlez pas le destin. Ce travail sera le vôtre. Ce n’est pas quand vous le voulez, mais quand les conditions sont réunies. N’abandonnez pas, gardez espoir que ce sera pour vous, car il est écrit dans le destin que le moment est venu pour vous d’avoir une autre direction dans vos journées et cela commencera par l’emploi, où vous trouverez l’équilibre parfait que vous avez cherché depuis longtemps.