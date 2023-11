© 5 habitudes à abandonner pour attirer l'argent et la chance, selon les astrologues

L’argent est synonyme d’abondance et de prospérité. Bien que, tout cela est lié à la puissante énergie qui se cache derrière lui. Celle-ci peut rendre les situations de votre vie plus faciles ou plus difficiles, selon la façon dont vous le gérez et le canalisez. Bien souvent, depuis l’inconscient, nous avons tendance à penser à partir du manque. C’est pourquoi il semble que la « malchance » ne nous abandonne pas.

Mais ce n’est rien de plus que le reflet de ce qui est dans votre esprit et qui sort de votre bouche. D’ailleurs, il n’y a pas de choses chères, mais des choses qui sont hors de votre budget. Aussi, des choses que vous n’êtes tout simplement pas la cible.

C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui cinq mauvaises habitudes qui vous privent de chance en argent. Ce, afin que vous puissiez les corriger et commencer à remarquer des changements significatifs dans cet aspect.

Habitudes qui repoussent l’argent : Achats impulsifs

Plus d'une fois vous êtes tombé dans ce piège, dans cette obsession qui finit par vous mettre à sans argent. En effet, simplement sans planifier, vous acquérez des choses qui ne sont pas nécessaires à ce moment de votre vie. De plus, vous donnez la priorité à ce qui ne devrait pas et ensuite vous le regrettez. Ou encore, vous achetez comme s'il n'y avait pas de lendemain et vous ne collectez ensuite que quelques centimes pour avoir ce qui en vaut la peine. Tout est étroitement lié à une problématique émotionnelle à laquelle vous devez faire face.

Manger régulièrement au restaurant

La nourriture de rue est sans aucun doute une grande distraction. Surtout, lorsqu’il s’agit d’économiser de l’argent. En effet, lorsqu’on a peu, généralement, le « plaisir » ou le « luxe » auquel beaucoup de gens s’adonnent est de sortir et de déjeuner ou dîner au restaurant. C’est donc ainsi que l’argent commence à se dissoudre comme le sel dans l’eau. Les astrologues conseillent toutefois d’essayez de manger autant que possible de ce que vous cuisinez. De plus, vous protégerez également votre santé.

Habitudes qui repoussent l’argent : Abonnements inutiles

Parfois, vous avez tellement d’abonnements et d’applications payantes installés que vous les oubliez. Ainsi, vous ne vous en souvenez que lorsque l’heure de facturation arrive et vous voyez qu’il ne vous reste plus grand-chose. Cela absorbe rapidement la chance. Pesez leur importance, les avantages que vous en tirez chaque semaine. Et sur cette base, prenez la décision complète de les quitter ou de les annuler.

Ne pas budgétiser

Le manque de budget ou le fait de ne pas suivre vos dépenses peuvent conduire à une utilisation irresponsable de l’argent. Ne pas savoir clairement à quoi l’argent est dépensé peut entraîner des fuites financières. Ensuite, la « malchance » arrive et s’installe dans votre vie.

Habitudes qui repoussent l’argent : Dettes et paiements d’intérêts élevés

Avoir des dettes de carte de crédit ou d’autres dettes à taux d’intérêt élevé sans prévoir de les rembourser peut représenter une perte d’argent constante en raison des intérêts accumulés.