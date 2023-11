© Les conseils des étoiles pour attirer l'argent lors de la Nouvelle Lune en Scorpion

L’astrologie nous aide à connaître notre destin sur divers sujets qui nous intéressent, l’un d’eux est l’argent. Il n’y a pas que le domaine financier qu’elle nous apprend. En effet, elle nous donne aussi des conseils astrologiques afin d’améliorer notre avenir. Les étoiles peuvent nous guider et donner des prédictions sur l’avenir.

Par ailleurs, elles peuvent aussi avoir une grande influence sur notre vie sur divers aspects. Les étoiles peuvent attirer les choses que nous voulons comme l’argent ou autres. Ainsi, on peut citer en l’occurrence la richesse. L’astrologie est importante pour nous guider à prendre des décisions vitales à des dates exactes comme ce dont nous vous parlerons ci-dessous.

Un message important !

L’un des phénomènes astronomiques qui approche et qui aura un grand pouvoir sur nous sera la Nouvelle Lune en Scorpion. En effet, elle lui viendra avec une intensité en termes d’émotions. Ce qui poussera donc les natifs de ce signe à rechercher les vérités qu’ils ont tant désirées. C’est donc le bon moment pour mettre en œuvre les transformations nécessaires sur le plan économique. Vous devez changer le rythme de vos vies en faisant fluctuer vos propres argents.

Lors de ce type de phénomènes, des rituels peuvent être effectués pour que les énergies monétaires soient alignées. C’est surtout pour que l’univers soit de votre côté afin d’attirer l’argent et l’abondance dans nos vies. Il y a quelques recommandations sur ce que vous devez faire pendant que ce cycle lunaire est associé au signe du zodiaque du Scorpion. Cela vous permettra de bénéficier de l’argent. À lire Ce sont les signes de l’horoscope chinois qui auront le plus de succès avant fin 2023

Il convient ainsi de noter que les planètes Mars et Pluton gouvernent ce signe. Ces dernières sont associées à différentes choses. Ça part de l’émotionnel et de la passion aux transformations et au renouveau financier. Et l’arrivée de l’argent en est l’exemple typique.

C’est donc le bon moment pour boucler les cycles et laisser derrière vous les choses que vous portez du passé. Cela vous permettra d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités monétaires et de pouvoir évoluer votre situation. Ce sera le 13 novembre 2023 prochain que vous devrez mettre en pratique ce rituel. Vous attirerez l’argent lors de la Nouvelle Lune en Scorpion. Ainsi, un élément suffira pour avoir de la richesse dans votre maison.

Argent : Un outil clé

La seule chose dont vous aurez besoin pour attirer l’argent est une bougie blanche et vous ferez une offrande à la Nouvelle Lune. Vous devez donc placer cette bougie sur une assiette et sortir la nuit lorsque la lune est déjà là. Faites-le même si vous ne la voyez pas. Soyez confiant car cela aurait des effets positifs.

Par la suite, vous devez l’allumer et regarder vers la lune et dire à haute voix ce que vous voulez. Prenez en l’occurrence une pièce de monnaie et enterrez-la dans le sol. Ou sinon, mettez cette pièce dans un pot, soit dans votre jardin, peu importe. A la fin, cela vous donnera croissance ainsi que prospérité. Donc, vous aurez enfin les moyens pour sortir de vos problèmes d’argent. Vous aurez ainsi la chance de payer vos dettes si vous en avez.