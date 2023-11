© Pluie de météores Léonides novembre : comment et quand observer ce phénomène astronomique ?

Les amateurs de phénomènes astronomiques doivent savoir que l’avant-dernier mois de cette année réserve de belles surprises. Le ciel s’éclairera très bientôt, puisque la grande pluie de météores de novembre, est déjà proche. Il s’agit des Léonides. Profitez-en car cette activité maximale n’est que dans quelques jours. Et ce sera un rendez-vous unique.

Ci-dessous, nous vous présentons les dates et tous les détails que vous devez connaître afin de voir les Léonides. Il s’agit d’une pluie de météores brillants qui se déplace à 71 kilomètres par seconde. Ce phénomène se produit chaque année, mais son apogée se produit à la mi-novembre.

Quand et comment observer la pluie de météores Léonides en novembre 2023 ?

Le pic maximum d’observation de cette pluie de météores sera ce 18 novembre. Cependant, Les léonides sont présents depuis le 6 de ce mois et se terminera le 30. Le meilleur moment pour les contempler sera donc ce jour-là. Sachez d’ailleurs que vous n’aurez besoin d’utiliser aucun appareil spécial. Ainsi, vous pouvez contempler cet événement astronomique tant attendu sans divers gadgets.

Ces phénomènes de la pluie de météores feront surface entre 23h00 et 3h00 du matin. De plus, selon la NASA, vous devez faire face à l'Est et faire attention à la plus grande partie du ciel possible. En 30 minutes maximum et dans l'obscurité totale, vos yeux seront capables de s'adapter et de voir les météores. Ce spectacle durera jusqu'à l'aube. Donc , profitez bien de cet avantage pour accroître un peu plus vos connaissances astronomiques.

Que sont les Léonides ?

Les informations concernants la pluie de météores sont délivrées par la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Selon cette source, les Léonides sont des morceaux de poussière laissés par la comète 55P / Tempel-Tuttle, découverte en 1865. Il convient de noter que tous les 33 ans, cette comète traverse le système solaire interne. Et laisse ainsi derrière elle, un flux de débris poussiéreux.

Tous les météores d’une pluie météorique ont un seul point d’origine, appelé « radiant » ou Léonides. Cette appelation tient du fait que leur radiant se trouve dans la constellation du Lion. Voilà une autre découvèrte en ce que la pluie de météores a un lien avec les signes du zodiaque.

La pluie de météores des Léonides de novembre 2023 offrira aux amateurs d’astronomie une occasion passionnante de profiter d’un beau spectacle. En effet, ils auront la chance de s’émerveiller devant le spectacle céleste. Avec un pic d’activité prévu le 18 novembre, ce phénomène astronomique promet d’offrir un moment impressionnant d’étoiles filantes. L’apparation de la pluie de météores peut s’observer de 23heure du matin jusqu’à l’aube. Alors, ne ratez pas cette occasion car ce phénomène n’apparait qu’une seule fois.

Les observateurs du ciel sont invités à se préparer à cet événement cosmique. Ce dernier promet d’être un rappel frappant de la beauté et de la grandeur de l’univers. Vous aurez aurez ainsi l’avantage de connaitre le fonctionnement de la pluie de météores. Et vous découvrirez le phénomène qui sera à l’origine des changements qui interviendront dans votre avenir. Donc, si vous êtes une personne passionnée de l’astrologie, suivez ce mouvement du 18 novembre.