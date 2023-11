© Paix et harmonie pour ces signes grâce à la conjonction de la Lune et de Jupiter

Le dernier week-end de novembre, Jupiter et la Lune, avec 12 jours de leur cycle, auront une danse qui apportera beaucoup d’harmonie à certains signes du zodiaque. Avec cette conjonction, la force de la géante gazeuse du système solaire fera tout ce qui est possible pour revenir à son état initial pour assurer la paix.

Les deux corps célestes seront dans la constellation du Bélier. Les signes qui auront l’harmonie seront le Taureau, le Cancer, la Balance et les Poissons.

Signes du zodiaque : Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Au cours de ces deux jours, c'est l'un des signes qui aura une explosion de créativité. Et cela rendra ce natif du zodiaque très heureux. Vous saurez d'ailleurs que ces idées seront très bien reçues et vous donneront un avantage. Elles pourraient même vous rapporter de l'argent, ce qui à ce moment représentera la tranquillité d'esprit pour vous. En effet, vous allez résoudre certains sujets qui vous tourmentent depuis des semaines. La tranquillité règnera, c'est ce que vous recherchez. Continuez à pousser ces voyages pour en tirer le meilleur parti.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Ce natif du zodiaque recevra la visite d’une personne très spéciale pour lui et sa famille. Il y aura donc des heures et des heures pendant lesquelles vous retournerez dans le passé. Et cela de la manière la plus agréable et la plus amusante. La nostalgie sera donc au rendez-vous pour ces signes.

Se souvenir vous renforcera et vous fera du bien. Vous réaliserez ainsi à quel point vous avez eu de la chance malgré les vicissitudes que vous avez vécues. De plus, vous aurez le temps de constater les grands progrès que vous avez réalisés au cours de ces années de persévérance et de dévouement.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Consacrez ces deux jours à vous-même dans sa plénitude. Prenez le temps de vous chouchouter, de vous caresser les cheveux, de faire une activité qui vous plaît, de sortir, de vous rencontrer, de prendre un thé dans un endroit sympa. Mais il s'agit également de l'un des signes pour qui il est temps d'investir sur eux-même. Cela afin d'équilibrer les énergies.

Ce sera une manière agréable de vous déconnecter de tout le stress que vous laissera la semaine. Vous pourrez également rechercher la compagnie d’une personne en qui vous avez entièrement confiance. Pensez d’ailleurs à l’ajouter à votre journée de détente.

Signes du zodiaque : Poissons

Du 19 février au 20 mars

En amour, l’équilibre sera le protagoniste du dernier week-end de novembre pour ces signes. Vous et votre partenaire discuterez donc longuement, en profondeur et agréablement de sujets qui vous tiennent à cœur.

Ce sera une manière pour ces signes de tester comment ils se projettent dans le futur. Mai aussi comment ils peuvent le faire de la meilleure façon possible pour qu’il devienne meilleurs chaque jour. Planifier ensemble renforcera encore la relation. Cela vous aidera également à explorer et à apprendre à vous connaître malgré le temps.

La conjonction de la Lune et de Jupiter les 25 et 26 novembre promet d’apporter une énergie de paix et d’harmonie dans la vie de ces signes. Cet alignement céleste offre donc l’opportunité de vivre une période de calme et de sérénité. De quoi permettre à nos émotions et à nos relations d’en bénéficier.

Il est important de profiter de cette influence astrale. Et cela, pour rechercher la paix intérieure et l’harmonie dans nos interactions avec les autres. Profitez donc de cette période pour réfléchir, méditer et cultiver l’empathie. Cela peut d’ailleurs être particulièrement bénéfique pendant ces jours pour les signes mentionnés plus tôt.