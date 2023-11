© 5 signes recevront une excellente nouvelle à partir du 30 novembre grâce à la Pleine Lune

Les signes astrologiques du Taureau, de la Vierge, du Sagittaire, du Capricorne et du Poisson seront les plus chanceux.

À partir de 3 heures du matin, le 28 novembre, la Lune a brillé de tout son éclat en atteignant sa phase pleine. Celle-ci est l’avant-dernière phase de l’année, avec laquelle l’automne fait ses adieux. Sa puissante lumière apportera de bonnes nouvelles aux signes du Taureau, de la Vierge, du Sagittaire, du Capricorne et des Poissons à partir du 30 novembre.

Signe du Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Votre signe fait partie de ceux qui recevront une bonne nouvelle. Selon les prédictions de l’astrologie, après réflexion, vous trouverez un moyen de gagner un revenu supplémentaire sans avoir à sacrifier tous les aspects de votre vie. Toutefois, vous aurez besoin de l’aide de tous les membres de votre famille, car, en fin de compte, ils font partie de votre économie. Ce sera un excellent moyen de partager un travail et d’enseigner la valeur de chaque centime gagné. Par ailleurs, vos finances seront prospères pour le reste de l’année.

Horoscope de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre À lire Chanceux, ces signes du zodiaque commenceront décembre du bon pied grâce à la pleine lune

Selon l’expression de l’horoscope, chers natifs du signe de la Vierge, il faut avoir un peu de patience. En effet, la réponse que vous attendez d’une personne influente vous parviendra avant la fin de la semaine. Cela peut vous rendre nerveux, car vous avez tendance à souffrir du syndrome de l’imposteur. Cependant, tout se passera bien car vous avez de grandes capacités. Concentrez-vous donc sur vos points forts et voyez ce que vous pouvez renforcer dans vos connaissances.

Signe du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Si vous appartenez à ce signe, sans le prévoir, vous quitterez la ville ou vous vous promènerez avec votre partenaire. Ce sera très bon pour vous, car cela vous permettra de vous amuser comme vous ne l’avez pas fait depuis longtemps. Ce sera le bon moment pour parler de sujets transcendantaux, donner libre cours à la luxure et bien d’autres choses. Selon les prévisions astrologiques, vous allez vivre une période incroyable. En effet, ce sera le répit que votre vie sentimentale réclame depuis des mois.

Horoscope du Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Chers natifs du signe du Capricorne, si vous envisagez de faire un changement radical dans votre vie, la Pleine Lune du Castor vous éclairera. En effet, que vous souhaitiez déménager, ou obtenir un meilleur emploi, vous allez pouvoir le faire maintenant et continuer à réussir. Car, après la première semaine de décembre, tout peut se compliquer. Il vous faudra probablement attendre, car les conditions ne seront pas réunies pour vous. À lire La 1ère semaine de décembre sera marquée par la chance en amour pour 4 signes chinois

Signe du Poissons

Du 19 février au 20 mars

Quant aux personnes nées sous le signe des Poissons, elles utiliseront tous leurs talents pour se démarquer. En effet, chers natifs, vous vous ferez remarquer et votre savoir-faire va engager certaines exigences professionnelles. De plus, vos performances seront optimales et il n’y aura aucune excuse pour vous de refuser ce dont vous avez besoin. De plus, vous aurez confiance en vous. N’hésitez donc pas à faire appel à un expert pour vous guider dans vos démarches. Ses connaissances vous donneront des ailes, car vous apprendrez vite et cela vous donnera un grand avantage sur les autres.

