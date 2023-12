© L'argent, la chance et le travail viendront dans la vie de ces signes à partir du 4 décembre

La reine des pluies d’étoiles, arrivera du 4 décembre au 17 du même mois. Elle se nomme les Géminides. La venue de cette majesté va donner une bonne chance en argent et au travail aux zodiaques. Mais, selon l’astrologie, les plus touchés seront les signes du Bélier, du Cancer, du Lion et du Sagittaire.

Signe du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Argent : Les natifs de cet horoscope iront de toutes leurs forces se battre pour ce qui leur appartient. Il fait partie des signes du zodiaque les plus persévérants. Pour cela, vous recevrez une agréable surprise lorsque vous obtiendrez ce qui vous appartient. D’ailleurs, il se pourrait bien que vous paierez pour tout le temps que vous avez dû attendre. Utilisez donc cet argent à bon escient. L’astre vous suggère de profiter de cette opportunité en or.

Travail : Les conflits se dissiperont petit à petit pour ce signe astrologique occidental. En effet, votre courage et votre détermination vont vous aider à lutter contre les mauvaises énergies cosmiques. Ainsi, vous oserez affronter en face les personnes qui vous dérangent et qui vous contrarient. Vous les désarmerez avec votre patience, votre sérénité et surtout votre calme.

Signe du Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Argent : Les personnes sous ce signe doivent laisser libre cours à leur créativité. En effet, vous devez chercher une source d’inspiration. Elle vous donnera de bons résultats. Vous monétiserez donc ce que votre tête croit. D’ailleurs, l’essentiel est que vous croyiez en votre potentiel et jusqu’où vous pouvez aller. Appuyez-vous sur vos amis pour diffuser vos créations. Ils seront votre meilleure publicité.

Travail : Ce signe astral trouvera cet emploi qui lui permettra de « sortir les pieds de la boue ». Ce qui signifie donc que ses natifs seront chanceux pendant cette période des fêtes. Ils auront ainsi l’occasion de recevoir l’année prochaine avec stabilité. La clé sera de vous démarquer suffisamment pour qu’ils reconnaissent que vous êtes un excellent travailleur. Vos supérieurs seront conscients qu’il est important de vous garder. Ainsi, chaque centime dépensé dans l’entreprise pour vous sera justifié par votre compétence.

Horoscope du Lion

Du 23 juillet au 22 août

Argent : Vous aurez la possibilité d'effectuer une démarche personnelle. Ce signe a besoin d'une grosse somme d'argent. Mais, soyez serein car le cosmos vous la fournira. De plus, cette procédure vous donnera la stabilité dont vous avez besoin. Pour cela vous continuerez à grandir, car vous serez inarrêtable.

Travail: Pour ce signe du zodiaque occidental, il existe une option pour améliorer votre salaire. Ce sera en effet en acceptant un poste beaucoup plus élevé. Cependant, une restructuration de votre vie s’impose. Cela vous permettra de trouver le temps de très bien jouer chaque rôle. Vous pourrez ainsi être à la fois : employé, femme, mère, couple et tout ce qui vous correspond.

Horoscope du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Argent : Vous pourrez rembourser toutes les dettes qui vous tourmentent. Cela vous permettra d’être plus calme et d’avoir l’esprit tranquille. Utilisez ainsi toute cette paix pour continuer à construire votre avenir. Vous devez bien soigner votre planification financière. Elle vous donnera de bons résultats.

Travail : Les vacances bien méritées sont là pour vous. Ce signe peut maintenant se reposer pour son bien-être. Consacrez une partie de l’argent à apporter quelques modifications à votre maison. Ou sinon, donnez un peu de joie aux personnes que vous aimez. Vous vous sentirez très bien avec tout ce que vous réaliserez dans ces moments de détente.

