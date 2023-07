© Horoscope de l'amour : Vénus met à l'épreuve les relations de 6 signes du zodiaque

Vénus rétrograde 2023 promet de grands changements, en particulier pour les signes de feu et les signes fixes. Ces derniers qui connaîtront une rafale de changements dans leurs relations. Commençant le 22 juillet et se terminant le 3 septembre, ce transit en Lion mettra à l’épreuve toutes leurs relations. En plus, il favorisera une connexion plus profonde avec eux-mêmes.

Selon un astrologue de Collective World, Vénus rétrograde affectera les signes du Bélier, du Taureau, du Lion, du Scorpion, du Sagittaire et du Verseau. Et il faut s’attendre à des transformations majeures dans leur vie amoureuse.

Bélier : recherche passionnée de l’amour

Vénus rétrograde provoquera un changement dans la romance du Bélier. D’ailleurs, la confiance de savoir ce qu’ils recherchent dans leurs relations les rendra plus ouverts au changement. Ainsi que plus indépendants dans leur recherche de l’amour. L’influence du Nœud Nord vous incitera donc à vous concentrer sur le succès et à poursuivre vos rêves avec passion. Ce qui conduira à de puissantes transformations dans votre vie amoureuse.

Taureau : retrouvez l’expression de soi et l’authenticité

En tant que signe fixe, le Taureau peut trouver cette énergie chaotique lorsque les relations sont testées. Le transit rétrograde de Vénus, qui soit dit en passant est votre planète maîtresse. Ce phénomène vous encourage à redécouvrir votre propre bonheur et à réévaluer votre communication avec vos proches. D'ailleurs, la vulnérabilité et l'affection seront essentielles car ils montreront plus d'amour. En plus, ils deviendront plus ouverts à rencontrer de nouvelles personnes et à sortir ensemble.

Lion : une grande transformation

Vénus rétrograde se produit dans ce signe du Lion, ce qui en fait la vedette du spectacle. Ce transit se concentre sur l’acceptation de soi et la compréhension de la dynamique de votre relation. En effet, le Lion se sentira plus confiant et autonome en incorporant les leçons tirées du passage de Saturne en Verseau. Ce, pour établir de meilleures relations avec lui-même et avec les autres.

Scorpion : relations empathiques conscience émotionnelle

Vénus rétrograde encourage les Scorpions à être conscients des besoins des autres et renforce la conscience émotionnelle. Au travail ou à l’école, ils peuvent établir des liens plus solides avec leurs pairs. D’ailleurs, la diplomatie et le travail d’équipe seront essentiels pour gagner le respect et maintenir l’harmonie.

Sagittaire : plus d’aventures et de découverte de soi

Le Sagittaire ressentira de l’excitation et une connexion plus profonde avec ses désirs pendant ce transit. Ainsi, la réflexion sur les relations passées et les objectifs futurs mèneront à la découverte de soi qui aura un impact sur vos relations actuelles. Les relations avec des personnes partageant les mêmes idées peuvent mener à des amitiés ou des romances valables.

Verseau : transformation et fermeture

Vénus rétrograde est transformatrice pour le Verseau car elle vous permet de lâcher prise et de remodeler votre vision des relations. Les leçons de Saturne vous aident à avancer et à travailler en équipe dans vos partenariats actuels. Les anciens couples peuvent réapparaître, offrant une fermeture et des opportunités pour de nouvelles relations amoureuses.