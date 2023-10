© Numérologie : découvrez comment gagner à la loterie en fonction de votre date de naissance

Numérologie : Vous aimeriez gagner à la loterie, mais vous ne savez pas comment ?

Nous vous révélons une technique qui peut vous aider à atteindre votre objectif. On sait que la numérologie est un outil pour gagner à la loterie. Elle s’est d’ailleurs révélée efficace pour de nombreuses personnes.

Il existe cependant une astuce pour le faire correctement et que cela fonctionne. Vous souhaitez savoir comment utiliser la numérologie pour augmenter votre fortune et gagner beaucoup d’argent ? Alors nous vous invitons à continuer la lecture de cet article.

La numérologie et l’astrologie sont deux pseudosciences qui vont de pair et se complètent assez bien. Les deux sont des outils qui guident les gens sur le chemin qu’ils sont destinés à vivre. Donc avec des prédictions et des présages, ils peuvent anticiper et se préparer. Ainsi ce qui leur arrive ne les surprend pas et ne les affecte pas trop.

Bien qu’ils n’aient pas encore de fondement scientifique, ils sont assez précis. C’est pourquoi des milliers de personnes dans le monde croient en la numérologie. À lire Ces signes du zodiaque auront de la malchance à cause de l’énergie laissée par l’éclipse lunaire

Cette fois, nous vous expliquons comment faire les calculs à l’aide de votre date de naissance pour que vous gagniez à la loterie. Pour ce faire, vous avez d’abord besoin d’un stylo, d’une feuille de papier et d’une calculatrice, si vous le jugez nécessaire. En effet les calculs sont très simples et faciles.

Comment connaître mes numéros porte-bonheur en numérologie ?

Écrivez votre date de naissance uniquement avec des chiffres. Ainsi pour le mois, si vous êtes de mars, il correspond au chiffre 3. Par exemple, supposons que votre date de naissance soit le 23 mars 1999. Alors vous devriez l’écrire comme ceci : 23/03/1999.

Quels sont les meilleurs numéros porte-bonheur pour gagner à la loterie ?

Ensuite, la prochaine étape pour obtenir vos numéros porte-bonheur et gagner à la loterie, selon la numérologie, consiste à additionner chacun des nombres. Cela jusqu’à obtenir deux nombres, comme suit : 2 + 3 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 9 = 36 ; Ce résultat est votre premier numéro porte-bonheur. Pour en obtenir un autre il suffit d’additionner les deux chiffres, comme ceci : 3 + 6 = 9. Cela peut être un autre des numéros permettant de gagner le jackpot de la loterie.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont vous pouvez utiliser votre date de naissance selon la numérologie. Mais rappelez-vous également qu’il s’agit d’un jeu de hasard et que vous devez y jouer continuellement pour gagner. Nous vous souhaitons du succès et de la chance !