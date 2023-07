© Mhoni Vidente révèle quels signes auront le plus de chance à l'ère du Lion 2023

Du 22 juillet au 21 août, nous serons en saison du Lion. Ce qui signifie que le Soleil transitera par ce signe du zodiaque et que son influence se fera sentir sur tout l’horoscope. Selon l’astrologue Mhoni Vidente, certains signe seront grandement avantagés par cette ère cosmique. Et cela les augure qu’ils auront la meilleure chance durant le mois du lion.

Le célèbre médium a commenté que le Lion est l’un des signes les plus forts du zodiaque après avoir été gouverné par le Soleil. Une étoile qui représente l’identité et appartenant à l’élément passionné du feu. Sa nature fidèle et puissante nous impactera ces jours-ci dans tout ce que nous voulons dans la vie. Car il nous appelle à contrôler tous les aspects personnels et professionnels.

Quels signes seront les plus chanceux à l’ère du Lion ?

Lion : une période de croissance économique

Selon Mhoni Vidente, le Lion est le signe qui bénéficiera de sa propre saison et pourra la remarquer dans sa détermination qui l’amènera à obtenir l’abondance et la croissance économique. Les personnes nées sous la régence du lion pourront laisser tout ce qui est négatif dans le passé et se réinventer en matière d’amour. De même, un changement de résidence leur est prédit, ils auront deux coups de chance à la loterie et pourront régler leur situation migratoire.

Verseau : développement de carrière et progrès

L’astrologue a commenté que l’énergie passionnée du Lion accompagnera ceux qui sont nés sous les signes du Verseau. Vous verrez de bons résultats dans divers aspects de votre vie, mettant en évidence votre situation de travail. De plus, au cours de ce mois astrologique, de précieuses opportunités se présenteront à vous. Ce, pour vous réinventer en matière de santé et d’identité personnelle. Mhoni Vidente vous demande d’être très attentif car une grosse surprise viendra de l’étranger qui pourrait être une offre d’emploi. À lire Les 4 signes du zodiaque qui clôtureront un cycle amoureux avant août 2023

Bélier : surprises économiques

Les signes du bélier auront la chance d’avoir la bénédiction de la prospérité du Lion en obtenant une grosse surprise financière en ce mois astrologique. Vous aurez les ressources pour partir constamment en voyage. Quant à l’amour, l’opportunité de trouver un nouveau partenaire se présente. Et si vous êtes en couple, la relation va durer, a commenté la voyante sur sa chaîne YouTube.

Gémeaux : croissance personnelle

L’énergie des jumeaux du zodiaque aura une synergie parfaite avec l’ambiance spirituelle du Lion. Ce qui signifiera donc une croissance personnelle. Pour y parvenir, l’astrologue a cependant recommandé de calmer ses impulsions pour commencer à avancer dans sa vie professionnelle. Il a dit que deux coups de chance lui sont venus à la loterie. Ce, avec les numéros magiques 03 et 07.