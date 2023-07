© Ange ou démon : lequel êtes-vous selon votre signe du zodiaque ?

Le bien et le mal, bien qu’ils semblent s’opposer, se complètent en réalité et sont présents dans chaque personne à un certain pourcentage. Néanmoins, il y en a toujours un qui l’emporte sur l’autre. C’est pourquoi le portail « El Cordillerano » vous révèle si vous êtes un ange ou un démon, selon le signe du zodiaque auquel vous appartenez.

Ange ou démon ?

Bélier :

Les Bélier peuvent avoir un peu des deux, car l’ange en eux se manifeste lorsqu’ils doivent faire face à des problèmes sérieux. Et ce signe du zodiaque est capable de se mettre à la place des autres. Toutefois, celui qui ressort le plus est leur côté démon (dans le bon sens du terme) lorsqu’ils se laissent emporter par le moment. Là, ils sont capables de vivre n’importe quelle aventure ou expérience.

Taureau :

Les personnes nées sous l’influence de ce signe du zodiaque sont des démons. En effet, elles ont tendance à être très espiègles et à aimer faire des bêtises. En fait, ce côté est également évident lorsqu’elles se sentent offensées. Elles peuvent même finir par dire des choses qui blessent les autres.

Gémeaux :

Ce signe du zodiaque n’a rien d’un ange. En effet, il se moque de ce que les autres peuvent penser ou dire, ils feront toujours ce qu’ils veulent. Et ce n’est pas étonnant, car ils ont tendance à avoir les personnes les plus espiègles de tout le zodiaque. À lire Avec la lune dans le quartier du croissant, 3 signes du zodiaque auront une chance d’avoir de l’argent

Cancer :

Ces êtres ont plus d’anges parce que le grand cœur qu’ils possèdent est ce qui ressort le plus. En fait, à l’occasion, c’est la plus grande faiblesse de ce signe du zodiaque. Effectivement, beaucoup de gens ont tendance à profiter de la noblesse qu’ils peuvent être et finissent par leur faire du mal.

Lion :

Les personnes représentées par le Lion se laissent toujours emporter par leur diable intérieur. Cela, car ce signe du zodiaque aime toutes les expériences où il peut être méchant. En fait, ces personnes peuvent être pires lorsqu’elles essaient de s’introduire dans leur vie et de leur jouer un double tour.

Vierge :

C’est l’un des êtres les plus angéliques des signes du zodiaque. Cela, en raison de sa grande gentillesse et de l’affection qu’il est toujours prêt à donner à ceux qui l’entourent. Cependant, son démon peut se manifester lorsque quelqu’un réussit à le faire sortir de ses gonds.

Balance :

Si vous appartenez à ce signe du zodiaque, vous êtes de ceux qui pensent que faire ressortir votre côté démoniaque ne vous mènera nulle part. C’est pourquoi vous préférez laisser le côté angélique toujours prévaloir. Cela vous apporte alors plus d’avantages.

Scorpion :

Les individus Scorpion ressemblent plus à des démons qu’à des anges à cause de leur façon de parler aux autres. C’est pourquoi ils peuvent perdre des personnes précieuses, comme des amis ou des connaissances. Bien souvent, ils finissent par blesser d’autres signes du zodiaque. À lire Ils détestent les règles ! Voici les 5 signes du zodiaque les plus rebelles

Sagittaire :

Vous êtes un ange, car vous savez que vous n’avez pas besoin de faire du mal aux autres ou de vous mettre dans des situations compliquées qui peuvent déséquilibrer votre vie. Vous avez de très bonnes relations avec les autres signes du zodiaque. Et c’est pourquoi vous avez beaucoup d’êtres chers à vos côtés.

Capricorne :

Les Capricornes ont un côté démoniaque et un côté angélique. Ces signes du zodiaque sont très bons lorsqu’ils font ressortir leur empathie et leur côté amusant. Mais tout peut changer lorsque leur patience s’épuise et qu’ils montrent à quel point ils peuvent être intolérants.

Verseau :

Le Verseau, bien qu’il ait en lui un ange qui se manifeste parfois, peut presque toujours devenir un démon. Cela, surtout lorsqu’il sent que son espace et son indépendance sont envahis ou affectés.

Poissons :

Ce signe du zodiaque n’est pas du tout un démon, parce qu’il a un cœur incroyable et qu’il se préoccupe toujours du bonheur et du bien-être des personnes qui l’entourent, qu’il défend à tout prix.