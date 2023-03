© Voici les plats à ne surtout jamais consommer au restaurant selon des chefs

Il est possible que nous allons dans un restaurant qui ne répond pas à nos exigences. Pour éviter cette déception, il est judicieux de suivre les conseils avisés de grands chefs culinaires. Nous allons donc vous donner les recommandations spécifiques de ces experts en gastronomie.

Comment faire des choix alimentaires sûrs au restaurant ?

Si vous êtes un amateur de salades, vous devriez envisager de vous rendre dans un restaurant de cuisine spécifique. Un établissement qui n’a aucune compétence à cela ne vous donne pas la qualité de goût que vous recherchez. En effet, les restaurants spécialisés sont plus susceptibles d’offrir une variété de salades créatives et savoureuses.

Lorsqu’on commande une entrée dans un resto, on peut s’attendre à recevoir une petite portion de trois feuilles de salade. Et les préparateurs ajoutent seulement quelques tomates et toasts grillés pour accompagner ce plat. Bien que cela puisse être appétissant, il est possible de préparer une entrée bien plus savoureuse chez soi !

Le conseil selon lequel il faut se méfier du plat du jour peut sembler étrange. Toutefois, notez bien que les plats du jour dans un restaurant peuvent être accompagnés d'ingrédients congelés ou pré-cuisinés. Par conséquent, il est judicieux de poser des questions sur la préparation du menu avant de le commander.

Il arrive parfois que les chefs utilisent les ingrédients restants pour concocter le plat du jour. Selon le chef Gordon Ramsay, évitez de commander une soupe si elle est proposée comme plat du jour ! En effet, les soupes peuvent être préparées à l’avance et réchauffées plusieurs fois. Cela peut donc altérer leur saveur et leur qualité.

L’importance de choisir le bon resto et le bon jour pour s’y rendre

Si vous avez envie de manger du poisson au restaurant, il est important de choisir le bon moment pour y aller. Le lundi, il y a de fortes chances que le poisson ne soit pas aussi frais qu’il le devrait. En effet, la plupart des chefs passent leur commande de poisson frais en fin de semaine.

Les chefs des établissements culinaires ont souvent recours à des fournisseurs locaux pour obtenir des produits frais. Ces fournisseurs peuvent donc avoir des délais de livraison variables. Pour cela, les chefs doivent planifier leur menu à l’avance et anticiper la quantité de poisson nécessaire.

Lorsque vous choisissez un restaurant pour dîner, il est important de prendre en compte le type de cuisine qu’il propose. Si vous optez pour un resto spécialisé en viandes, il est peu probable que le poisson soit leur plat phare. Si vous cherchez à savourer un plat de poisson, visitez un établissement qui a une expertise dans ce domaine.

En tout cas, les plats de poisson dans un resto spécialisé de steaks ne garantit pas une mauvaise qualité. Cependant, cela pourrait aussi signifier que les chefs n'exploitent pleinement ses talents. Par conséquent, les clients pourraient manquer l'opportunité de savourer des plats selon leurs attentes.

Restaurant : Optez pour autre chose que des burgers gastronomiques et du vin

Il existe des restos qui prétendent proposer des burgers de qualité gastronomique. Ils ajoutent des ingrédients comme le foie gras ou de la truffe dans le but de les rendre plus sophistiqués.

Néanmoins, malgré ces ajouts luxueux, un burger d’un restaurant reste fondamentalement un burger ! Selon certains chefs, proposer un burger à un prix supérieur à 25 euros est une manière de tromper les clients.

Par conséquent, les chefs conseillent de se contenter d’un burger traditionnel à prix abordable. En particulier, ce choix est bénéfique si vous cherchez une expérience culinaire satisfaisante.

Il est aussi préférable de commander une bouteille de vin au lieu d’un verre de vin pour accompagner votre repas. En effet, il est difficile de savoir depuis combien de temps les restaurateurs ont ouvert le vin. Quand vous allez au restaurant, optez pour des plats frais et sains !