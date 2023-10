© Pourquoi devriez-vous vous couper les cheveux lors de la prochaine éclipse lunaire

Lorsqu’il s’agit de prendre soin de ses cheveux, il existe de nombreux mythes et théories. Et l’un des plus fascinants concerne l’idée de se couper les cheveux lors d’une éclipse lunaire. Est-ce bon ou mauvais ? Si vous envisagez de donner un nouveau look à vos cheveux en fonction des phases lunaires, nous vous apportons toutes les informations dont vous avez besoin. Découvrez l’influence de la lune sur la pousse de vos cheveux !

Le 28 octobre prochain, le ciel nous offrira un spectacle céleste surprenant :

L’éclipse lunaire la plus attendue de l’année la veille d’Halloween. Cet événement, qui ne se reproduira plus avant un certain temps, a suscité la curiosité de savoir s’il est approprié de se couper les cheveux lors de leur apparition. Nous vous ayons déjà parlé de quelques rituels de pleine lune pour ce jour-là. Néanmoins, il est important de savoir quoi faire de nos cheveux.

On pense que la lune a un effet direct sur la croissance de nos cheveux. Cela, en raison de l’influence gravitationnelle qu’elle exerce sur notre planète. Mais y a-t-il du vrai là-dedans ? Se couper les cheveux pendant une Eclipse, est-ce vraiment efficace ?

Il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer cette théorie. Pourtant, de nombreux témoignages jurent que se couper les cheveux lors d'une éclipse lunaire, en particulier lors d'une Pleine Lune, peut stimuler la croissance des cheveux de manière exponentielle. Ci-dessous, nous vous expliquons les raisons pour lesquelles vous devez le faire le 28 octobre.

L’explication réside dans le fait que la combinaison des forces solaires et lunaires pourrait avoir un effet régénérateur sur nos cellules ciliées. On dit que la Pleine Lune est parfaite lorsque vous recherchez un changement radical de look. Ainsi, se couper les cheveux pendant l’éclipse de Pleine Lune pourrait favoriser une régénération capillaire en profondeur. De même, nous vous avons déjà expliqué qu’il s’agit d’une période de gratitude et de transformation.

Comment la pleine lune agit-elle sur nos cheveux ?

Cette Eclipse de Pleine Lune promet de prendre avec gratitude ce que nous avons déjà surmonté ou qui ne fonctionne plus pour nous et de boucler les cycles. Cela vous semble-t-il logique de vous couper les cheveux le 28 octobre prochain ?

Ressentez l’énergie renouvelée que cette Eclipse apportera pour terminer l’année ! Quoi de mieux que de clôturer les cycles avec un nouveau look. De plus, vous pouvez chouchouter vos cheveux avec un bain de lait ou l’une des recettes de shampoing maison que nous vous proposons pour qu’ils poussent rapidement.

La science n’a pas confirmé la relation entre les phases lunaires et la pousse des cheveux. Néanmoins, les traditions et témoignages populaires continuent d’avoir du poids dans le monde de la beauté.

Vous faites partie de ceux qui font confiance à l'énergie de la Lune ? N'hésitez donc pas à changer de look lors de la prochaine éclipse du 28 octobre ! N'oubliez pas que le plus important est de vous sentir bien dans votre peau et dans votre choix. Et ce, quelle que soit l'éclipse lunaire.