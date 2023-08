© Horoscope chinois : 5 animaux qui recevront un lot inattendu pour terminer la semaine du 9 août 2023

Dans l’astrologie orientale, 12 animaux composent ce que l’on appelle « l’horoscope chinois ». Contrairement à la vision occidentale du monde, chaque animal couvre ici une année entière. De sorte que toutes les personnes nées au cours d’une année partagent alors l’animal qui les représente dans l’horoscope chinois.

Le cycle se répète tous les 12 ans, de sorte que les personnes nées à cette période de différence sont également représentées et gouvernées par cet animal. Dans l’astrologie orientale également, chaque animal a ses propres caractéristiques et prédictions, ce qui n’a rien à voir avec le fait que vous passiez ou non par l’année qui identifie votre animal. Avant la fin de ce mois, les hommes et les femmes gouvernés par les animaux suivants dans l’horoscope chinois recevront alors une récompense inattendue.

Les 5 animaux de l’horoscope chinois qui recevront un prix avant la fin de ce mois d’août

Bœuf (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 et 2021)

Fidèle à sa réputation d’être persévérant et de ne jamais cesser de pousser, le Bœuf sera récompensé dans l’horoscope chinois. Et ceux qui sont nés dans son année recevront une reconnaissance surprenante et favorable.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 2022)

Le courage et la bravoure qui identifient le Tigre (dans le règne animal et dans l'astrologie orientale) porteront également leurs fruits avant la fin de ce mois. Ne vous laissez pas distraire à tout moment, surtout au travail !

Lapin (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023)

2023 est l’année du lapin. Par conséquent, en général, la fortune et le bonheur seront de votre côté pendant la majeure partie des 12 mois. Et, selon l’horoscope chinois, vous recevrez une reconnaissance matérielle inattendue qui servira à justifier tant d’efforts.

Singe (1932, 1944, 1956, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 et 2016)

Agile, intelligent et intuitif. Telles sont les personnes gouvernées par le Singe dans l’horoscope chinois. Et ce sont ces vertus particulières qui leur permettent généralement d’exceller. Une reconnaissance comme il se doit viendra récompenser cette rapidité dans les jours à venir.

Coq (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Brave et toujours courageux, comme la nature elle-même, le Coq n’est jamais en reste dans l’astrologie orientale. Et c’est cette qualité qui lui permettra de récolter sa récompense.