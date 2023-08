© Horoscope : découvrez votre fortune et votre tranquillité avant l'arrivée de la pluie d'étoiles du mois d'août

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Cet horoscope est né du 21 mars au 19 avril

Selon l’horoscope, vous devez évacuer toute cette frustration qui vous empêche de voir que vous pouvez aller de l’avant. Vous vous mettez beaucoup de pression et cela joue en votre défaveur. Une femme qui vous aime sera celle qui vous soulagera de votre peine et vous vous sentirez mieux. Vous devez croire davantage en vous.

Du 20 avril au 20 mai

Selon l'horoscope, il y a des affaires à conclure et elles vous seront très favorables car une connaissance interviendra. Vous devrez renoncer à certains aspects de votre vie ou vous séparer d'une certaine somme d'argent dans le cadre du processus et non pas parce que la personne vous le demande.

Du 21 mai au 20 juin

Selon l’horoscope, vous êtes au mieux de votre forme, vous avez beaucoup de motivation et de confiance en vous, c’est pourquoi vous avez l’impression que rien ne peut vous abattre. Vous aurez bientôt une plus grande stabilité et cela vous apportera plus d’opportunités pour grandir et renforcer votre estime de soi.

Du 21 juin au 22 juillet

Selon l’horoscope, les paroles de votre partenaire vous feront beaucoup de mal et vous blesseront. Vous lui donnerez beaucoup de pouvoir et il pourrait finir par miner votre confiance. La meilleure chose à faire est de le laisser partir car vous êtes conscient qu’il ne vous fait pas de bien. Ce sera douloureux, mais à la fin vous remercierez et verrez la lumière.

Du 23 juillet au 22 août

Selon l’horoscope, suivez ce que votre voix intérieure vous dit à propos de cette personne. Bien que vous soyez une femme méfiante, il est temps de commencer à accorder le bénéfice du doute à ceux qui vous entourent ou qui veulent vous rejoindre car c’est la seule façon d’élargir votre réseau.

Du 23 août au 22 septembre

Selon l’horoscope, vous avez une peur bleue car vous êtes sur le point de changer radicalement de vie. Vous allez vous embarquer dans un voyage risqué qui vous rendra très pensif, mais il n’y a pas de retour en arrière possible, réfléchissez à votre destination et à ce que vous voulez faire, car la route peut être un peu rude et ce n’est pas le moment d’être anxieux.

Du 23 septembre au 22 octobre

Selon l’horoscope, vous devez cesser de penser aux autres membres de votre famille. Vous devriez vous concentrer sur votre père, votre mère ou les deux, car vous n’avez de responsabilité qu’envers eux. Les autres sont assez grands pour faire leur vie comme vous l’avez fait. Ne laissez pas leur incertitude devenir votre mal de tête.

Du 23 octobre au 21 novembre

Selon l’horoscope, parfois, vous pensez qu’il est bénéfique d’appliquer la loi de l’indifférence à vos proches parce qu’ils n’ont tout simplement pas autant d’affinités avec vos manières, mais vous ne vous rendez pas compte que la seule personne qui en souffre, c’est vous, parce que vous devenez de plus en plus seul.

Du 22 novembre au 21 décembre

Selon l’horoscope, il y aura beaucoup de travail et c’est très bien pour vous, sauf que la désorganisation dans votre secteur rend l’atmosphère et le processus assez stressants et vous fait perdre du temps. Vous trouverez cela très frustrant, car vous ne saurez pas comment avancer plus vite parce que vous êtes dépendant des autres.

22 décembre au 19 janvier

Selon l’horoscope, il n’y aura plus de larmes, Dieu entendra vos appels à l’amour et vous présentera une personne spéciale qui vous fera vivre des moments merveilleux, mais vous devez apprendre à lâcher prise et à voir où vous vous trompez pour ne pas trébucher sur la même pierre.

Du 20 janvier au 18 février

Selon l’horoscope, essayez d’avancer le plus possible chaque jour, ne remettez pas les activités à plus tard car vous ne pourrez pas les accomplir plus tard et vous ferez très mauvaise figure devant les autres et devant vous-même. Organisez-vous pour trouver le temps de faire tout ce que vous avez prévu.

Du 19 février au 20 mars

Selon l’horoscope, vous allez enfin parler avec cette personne d’un problème en suspens depuis plusieurs années. Vous avez tous deux pansé vos plaies et vous parlerez calmement et sincèrement, sans offenser l’autre, ce qui était impensable il y a quelques années.